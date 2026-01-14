흑백2 우승자 “자만하지 않겠다” 소감 흑·백수저들의 진검승부…또 한번 화제몰이

[헤럴드경제=손미정 기자] 지난 13일 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’(이하 흑백요리사 2)의 최종 우승자가 탄생했다. 파이널 진출자와 우승자에 대한 스포 논란으로 유독 잡음이 많았던 시즌이었다. ‘아는’ 결말, 그럼에도 한편의 드라마 같았던 경연이 남긴 감동과 품격은 남달랐다.​

이날 방영된 13화에서 세미 파이널 2차 ‘무한 요리 지옥’ 최후의 생존자는 흑수저 요리 괴물 이하성이 선택됐다. 57년차 중식 대가 후덕죽과의 경쟁에서 승리한 이하성은 세미 파이널 1차 무한 요리 천국을 통해 파이널에 직행한 최강록과 맞붙었다. 파이널 경연 주제는 ‘나를 위한 단 하나의 요리’. 늘 다른 이들을 위한 음식을 만드는 데 자신들의 요리 인생을 쏟아온 두 참가자는 ‘나를 위한’ 최고의 요리로 마지막 만찬을 만들어 냈다.

시즌1에 이어 시즌2의 우승자도 심사위원 만장일치로 결정됐다. 그리고 우승자가 남긴 소감은 깊은 여운을 선사하며 묵직한 감동을 남겼다. 가장 주목받는 자리에 앉아서, 그는 모든 공을 ‘보이지 않는 곳’에서 묵묵히 남을 위해 요리하는 모든 이들을 향해 돌렸다.

우승자는 “저는 전국에 숨어서 열심히 일하고 계시는 음식을 만드는 일을 하신 분들과 같은 일을 하는 사람이다”라면서 “해주신 말씀들 가슴 속에 담아서 더 열심히 음식에 대해 생각하며 살겠다. 자만하지 않겠다”라는 우승 소감을 밝혔다.

2위를 차지한 셰프는 “요리사로서 요리를 정말 잘하는 사람이 되고 싶다”라면서 “요리를 잘하는 능력을 통해서 저를 포함한 제 주변 사람들을 행복하게 챙길 수 있는 사람이 되고 싶다”고 말했다.

‘흑백요리사 2’는 매회 전작 못지 않은 화제성으로 시청자들의 큰 관심과 사랑을 받았다. 그 결과 흑백요리사는 2년 연속 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 1위에 오르는 쾌거를 이루기도 했다. 매회 새로운 미션과 룰이 새 시즌의 새로움을 더 했다는 평이다.

‘흑백요리사 2’는 넷플릭스를 통해 만날 수 있다.