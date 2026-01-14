동성제약 1957년 창립…염색약 등 생산

[헤럴드경제=한영대 기자] 태광산업은 7일 이사회를 열고 동성제약 인수 안건을 의결했다고 14일 밝혔다. 이번 인수에는 연합자산관리(유암코)와 컨소시엄을 구성했다.

1957년 창립된 동성제약은 정로환과 염색약 세븐에이트, 탈모치료제 미녹시딜 등을 생산하는 중견 제약회사다.

태광산업은 동성제약 인수를 계기로 기존 화학·섬유 중심 사업 구조에서 벗어나 뷰티·헬스케어 영역으로 사업 포트폴리오를 확장할 계획이다. 동성제약의 연구개발(R&D)에 대한 투자를 확대해 중장기 성장 동력도 강화할 방침이다. 동성제약이 개발 중인 항암 신약 포노젠은 현재 임상 2상을 진행 중이다.

태광산업은 연합자산관리와 협업을 통한 재무구조 개선도 병행한다. 연합자산관리가 투자 중인 피코스텍 등을 통해 생산 제품의 외주(ODM·OEM) 전환 검토 및 생산 라인 최적화를 추진할 예정이다.

판매관리비 효율화를 통한 수익성 개선에도 나설 계획이다. 태광산업 계열사들이 보유한 홈쇼핑, 미디어커머스, 호텔 등의 판매 채널을 제품 상업화와 마케팅 인프라로 활용하는 것이다.

태광산업 관계자는 “이번 인수는 태광산업이 추진 중인 화장품 사업 전략에 동성제약의 연구개발 경험과 헤어케어 전문성을 결합해, K-뷰티 시장에서 경쟁력을 강화하기 위한 전략적 판단”이라며 “제품 기획부터 제조, 유통까지 이어지는 밸류체인을 단계적으로 완성해 중장기 성장 기반을 마련해 나가겠다”고 말했다.