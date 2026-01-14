2차전 7세트 선지훈에 연속 10점 하나카드와 14일 준PO 1차전

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘오토르’ 오태준의 끝내기에 힘입어 크라운해태가 PBA 팀리그 포스트시즌 준플레이오프에 진출했다.

13일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026’ 포스트시즌 와일드카드(2전2선승제)에서 크라운해태는 1차전 4:2 승리에 이어 2차전도 4:3으로 승리하면서 하위팀이 상위팀을 잡는 업셋으로 준PO행을 확정했다.

이날 다비드 마르티네스(스페인)의 2승 활약으로 1차전을 잡은 크라운해태는 같은 날 이어 열린 2차전에도 초반 기세가 상당했다. 1세트 남자복식과 2세트 여자복식을 모두 따내며 세트스코어 2:0을 만들었다.

3세트에 우리금융캐피탈의 반격이 시작됐다. 3세트 사파타가 마르티네스를 상대로 15-3으로 완승, 한 세트를 만회했다. 4세트에는 세트 오더 교체가 적중했다. 1차전에서 선지훈-김민영이 패배하자 2차전에선 선지훈 대신 들어간 강민구가 맹활약하며 9-4(3이닝)로 승리, 경기를 원점으로 돌렸다. 강민구는 5세트에 피말리는 접전 끝에 김재근을 11-10(9이닝)으로 꺾으며 우리금융캐피탈이 세트스코어 3:2로 앞서갔다.

끌려가던 크라운해태는 6세트 임정숙이 스롱에게 4-8까지 밀리며 패색이 짙었지만 그가 2이닝 연속 공타로 멈추선 사이 임정숙이 1-3-1 연속 득점을 만들어내며 9-8(9이닝)로 승리했다.

이로써 승부를 풀세트로 끌고 간 다음 바통을 이어받은 오태준은 7세트 선지훈을 상대로 2이닝째 터트린 하이런 10점을 앞세워 11-2(4이닝)로 완승, 극적인 역전승을 연출했다.

경기를 끝낸 오태준은 “6세트가 시작하기 전에 임정숙 선수에게 ‘뛸 수 있게 해달라’고 했는데, 경기를 뛸 수 있게 해줘서 고맙다”고 임정숙에게 공을 돌렸다.

상위팀으로 1승 어드밴티지를 안은 채 1승만 거두면 준PO에 진출할 수 있던 우리은행캐피탈은 이날 크라운해태에 일격을 당하며 이번 시즌을 마감했다.

준플레이오프(3전 2선승제)에 진출한 크라운해태는 종합 3위 하나카드와 플레이오프 진출을 두고 격돌한다. 이번 시즌 정규리그 맞대결에서는 3승2패로 하나카드가 근소하게 앞서 있지만, 최근 5라운드 경기에서는 크라운해태가 하나카드를 세트스코어 4:2로 꺾었다.

준플레이오프 1차전은 14일, 2차전은 15일 진행된다. 양 팀이 1승1패 동률을 기록할 경우 3차전은 15일 뒤이어 열린다.