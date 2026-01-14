[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]경북 봉화군은 겨울철 산불 예방을 위해 화목보일러 사용 가구를 대상으로 보일러 일제점검에 진행한다.

14일 봉화군에 따르면 최근 10년간 전국적으로 화목보일러 부주의 등으로 발생한 산불이 연평균 25건에 달한다.

봉화군은 화목 난방기 주변 안전 수칙 게시 여부를 확인하는 한편 불씨 날림 방지를 위한 재처리통 사용을 안내하고 보일러 주변 가연물 제거를 중점 지도할 계획이다.

이는 전체 산불 건수의 약 5%를 차지한다.

기름값이 비싸다 보니 나무 땔감을 구하기 쉬운 농촌지역에서는 화목보일러 사용 가구가 적지 않은 상황이다.

그러나 안전 설비가 제대로 갖춰지지 않은 경우가 많아 취급 부주의로 인한 화재가 끊이지 않고 있다는 지적이다.

봉화군 관계자는 “무엇보다 전문업체에 보일러 시공을 맡겨야 하고 보일러 가까이에 인화성 물질을 두지 말아야 한다”며 “불씨가 날리지 않게 투입구를 잘 닫고 연통을 단열재로 감싸는 등 철저하게 관리해야 한다”고 말했다.