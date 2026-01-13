[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]마숙자 전 김천교육장이 13일 경북교육청 기자실에서 기자회견을 열고 오는 6월 경북교육감 선거에 출마하겠다고 밝혔다.

마숙자 출마예정자는 이번 재출마에 대해 “지난 출마 이후 경북교육의 현장을 다시 살피며 무엇이 달라졌고, 무엇이 여전히 달라지지 않았는지를 점검해 왔다”며“문제의 본질은 개인이나 사건이 아니라 책임이 작동하지 않는 구조에 있다는 판단에 이르렀다”라고 했다.

이어 “경북교육의 현재를 더 이상 외면하지 않겠다는 책임의 판단이 다시 이 자리에 서게 된 이유”라고 설명했다.

이날 마 출마예정자는 경북교육이 직면한 문제로 설명되지 않는 정책 결정 과정, 책임이 현장으로 전가되는 구조, 사후 대응 중심의 반복 행정 등을 지적하며 교육행정 전반의 구조적 전환 필요성을 강조했다.

경북교육의 전환 원칙으로는 함께 고민하며 책임으로 답하는 교육행정, 말로 설명하고 구조로 책임지는 결정 체계, 속도보다 책임과 검증을 우선하는 정책 판단을 제시했다.

다섯 가지 공약으로 가장 경북다운 것으로 세계를 만나는 ‘K-에듀 플랫폼’ 구축, 지역 소멸의 위기를 맞춤형 공교육의 기회로 전환, 인공지능(AI) 시대를 리드하는 ‘데이터 기반 미래시민역량 교육과정’ 개발, 퇴직 교육 인력을 활용한 ‘전생애 교육 안전망’ 구축, 학교의 담장을 넘어 ‘온 마을이 함께하는 교육 생태계’ 조성 등이다.

마 예정자는 이를 실행하기 위해 지난달 11일 출마를 선언한 김상동 출마예정자(전 경북대 총장)와 원팀을 이뤄 교육·행정·정책 영역의 논의를 이어가기 위한 가칭 ‘경북 교육 동행 포럼’을 준비 중이라고 설명했다.

이날 기자회견 현장에 참석한 김상동 출마예정자는 “마숙자 출마예정자가 제시한 경북교육의 문제 인식과 기본적인 방향성에 공감하고 있다”며 “경북 교육 동행 포럼을 통해 경북교육의 현실적인 해법을 함께 만들고, 그 결과에 따라 단일화 여부도 책임 있게 논의하겠다”고 말했다.

마숙자 출마예정자는 1981년 3월 영천 북안초 초등교사로 발령받은 후 16년 6개월간 교사로 근무했으며 지난 1997년 9월 구미교육청에서 교육전문직으로 전직해 2021년 2월 김천교육장을 마지막으로 40년 공직생활을 마무리했다.

또 대구교육대를 졸업하고 대구대 사범대학에서 중등 일반사회를 전공했다. 대구대 교육대학원 석사(교육행정 전공), 계명대 교육학 박사(교육행정 전공), 서울대 행정연수원 교육행정지도자과정을 이수했다.