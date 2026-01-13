[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 서초구(구청장 전성수·사진)는 복지돌봄 전문기관인 ‘서초복지돌봄재단’ 출범식을 개최하고 운영에 나섰다고 13일 밝혔다.

지난 29일, 시니어플라자에서 열린 출범식에는 전성수 서초구청장을 비롯해 최호정 서울시의회 의장, 고선재 서초구의회 의장, 박준기 재단 대표이사, 이사회 임원 등 관계자들이 참석했다.

서초 시니어플라자 안에 조성된 서초복지돌봄재단은 고령화 가속, 1인 가구 증가, 돌봄 공백 심화 등의 변화에 대응하기 위해 설립됐다. 4층에 마련된 라운지는 ‘미디어월’과 기부자를 예우하는 ‘아너스월’을 갖춘 공간으로 조성됐다. 세미나실에서는 주민과 복지 종사자를 대상으로 한 다양한 교육과 프로그램을 운영한다.

전성수 서초구청장은 “서초복지돌봄재단은 서초 복지의 새로운 이정표가 될 것”이라며, “소외되는 이웃 없이 누구나 품격 있는 돌봄을 누릴 수 있도록 전국을 선도하는 서초형 통합돌봄 모델을 구축해 나가겠다”고 전했다.