서울청년센터 사회성과 측정리포트 공개 “투입 예산 대비 5배 수준의 효과”

[헤럴드경제=박병국 기자]서울시는 서울청년센터가 제공한 정책 효과를 화폐가치로 환산한 결과, 총 1080억 원 규모 사회적 가치가 창출됐다고 13일 밝혔다. 투입 예산 대비 약 5.02배 수준의 효과다.

서울시는 이같은 내용이 담긴 ‘서울청년센터 사회성과 측정 리포트’를 공개했다. 시는 이번 결과가 ‘청년에게 정책이 전달되는 시스템이 유효하게 작동하는지를 정량화한 전국 최초의 분석’이라고 설명했다. 청년센터 이용자는 2021년 10만여 명에서 2025년 한해 96만 5076명으로 증가했다.

서울청년센터(이하 ‘청년센터’)의 사회성과가 가장 크게 나타난 부문은 직장 적응 지원(494억 4000만원)이다. 센터가 제공한 상담․커뮤니티․멘토링 프로그램이 직장 적응을 돕고 이직률을 줄여준 효과를 금전적 가치로 환산한 수치다.

청년정책 탐색시간 단축 효과도 컸다. 흩어져 있던 청년의 정보 접근성과 정책 이해도를 높여줌으로써 청년이 적절한 정책을 찾는 데 걸리는 시간을 월평균 약 1.48시간/인 줄였다. 탐색시간 단축으로 200억 1000만 원의가치가 발생한 것으로 시는 분석됐다. 그밖에 청년센터 이용으로 확보하게 된 루틴․자기 계발 등으로 88억7000만원의 가치가 창출됐고, 청년공간 제공을 통한 비용 절감으로 50억7000만원을 아꼈다 이와함께 취창업 관련 교육 제공 30억3000만원의 성과가 확인했다.

특히 청년센터가 설치된 16개 자치구에 거주하는 청년은 미설치 자치구 거주 청년에 비해 지역 자부심․소속감뿐 아니라 ‘청년센터 커뮤니티에서 안전한 관계를 시작하고 유지할 수 있다’고 인식하는 비율도 높았다. 시는 이를 통해 ‘청년센터’가 청년의 정서적 안전망, 소속감을 제고하는 통로이자 사회적 고립을 막아주는 ‘커뮤니티 기반’ 역할을 충실하게 하고 있음을 확인했다.

시는 이번 분석은 그간 진행해 온 설문 형태의 단순 만족도 조사가 아니라 청년센터가 창출하는 사회적 가치, 청년 앞에 놓인 사회적 맥락(생활환경, 정보 접근성, 시간적 여유, 심리적 요인 등 현실적 조건) 등을 고려한 사회성과 측정이라는 점에서 의미가 크다고 봤다. 이번 측정은 임팩트 평가 전문 연구기관(임팩트리서치랩)이 ‘24년 1월~’25년 9월 서울청년센터 사업 결과를 바탕으로 센터 담당자 심층 인터뷰, 센터 이용 경험이 있는 청년 1,404명을 대상으로 한 인터뷰․설문조사 등을 면밀히 분석한 결과다.

시는 이번 성과 분석에서 도출한 31개 측정 기준을 앞으로 청년센터 사업에 적용, 성과를 관리해 나간다는 계획이다. 예컨대 특정 지역 청년센터에서 운영한 취업지원 교육 프로그램을 심층 분석해 성과지표를 개발하면 이를 ‘취업지원 교육 성과 지표’로 확장, 다른 센터에서도 동일한 기준으로 성과를 측정하는 데 활용할 수 있게 된다.

‘서울청년센터 사회성과 측정 리포트’에 대한 자세한 내용은 서울광역청년센터 홈페이지에서 확이날 수 있다.

김철희 서울시 미래청년기획관은 “청년정책을 이용자가 느끼는 체감에 그치지 않고 사회적 가치로 정량화해 정책 성과를 보다 효율적으로 평가 및 관리할 수 있게 됐다”며 “이번 분석을 청년센터 기능을 더욱 강화하고 청년에게 실질적인 도움을 주는 정책을 발굴, 운영하는 데 적극 활용해 나가겠다”라고 밝혔다.