“쿠팡 동일인 예외요건 충족여부 원점 재검토”

[헤럴드경제=양영경 기자] 공정거래위원회가 쿠팡에 대한 현장 조사에 다시 착수했다. 주병기 공정거래위원장이 영업정지 검토와 동일인(총수) 지정 재검토 가능성을 언급한 지 하루 만이다.

13일 업계에 따르면 공정위는 이날 서울 송파구 쿠팡 본사에 조사관을 파견해 현장 조사를 진행 중이다.

공정위는 지난달 개인정보 유출 논란과 복잡한 회원 탈퇴 절차 문제와 관련해 쿠팡 본사를 현장 조사한 바 있다. 이번 조사에는 당시보다 더 많은 인력이 투입돼 관련 자료를 집중적으로 확보하는 것으로 전해졌다.

이번 현장 조사는 주병기 공정위원장이 전날 쿠팡에 대한 영업 정지 가능성을 검토하고, 김범석 쿠팡 Inc 의장을 동일인으로 지정할 수 있는지를 면밀히 살펴보겠다고 밝힌 직후 이뤄져 향후 공정위의 조치에 관심이 쏠리고 있다.

만약 이번 조사에서 김 의장이나 그의 친족이 경영에 직접 관여한 정황이 확인될 경우, 공정위는 쿠팡의 동일인을 기존 법인에서 김 의장 개인으로 변경하는 방안을 적극 검토할 것으로 보인다.

공정위는 이날 발표한 보도참고자료에서도 “쿠팡이 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 법적 요건을 충족하는지에 관해 최근 제기된 여러 의혹에 대해 엄중하게 인식하고 있다”면서 “사실관계를 면밀히 확인해 쿠팡의 동일인 예외요건 충족 여부를 원점에서 재검토할 계획”이라고 밝혔다.

공정위는 또 이번 조사에서 쿠팡이 납품업체를 상대로 불공정 거래 행위나 이른바 ‘갑질’을 했는지도 들여다보는 것으로 전해졌다. 지난달 국회에서 열린 쿠팡 관련 청문회에서도 납품업체에 대한 부당한 거래 관행이 이어졌다는 지적이 제기된 바 있다.

한편, 공정위 관계자는 이번 현장 조사와 관련해 “개별 사건에 대해서는 언급할 수 없다”고 밝혔다.