특허 만료 앞두고 글로벌·중국 제약사 가격 인하 러시 마운자로·중국산 비만약까지 줄줄이 반값 이하 업계 “이익보다 점유율”…치킨게임 본격화

[헤럴드경제=서지연 기자] 중국 비만치료제 시장에서 ‘반값 위고비’를 기점으로 한 가격 인하 경쟁이 본격적인 점유율 전쟁으로 번지고 있다. 오는 3월 위고비 특허 만료를 앞두고 글로벌 제약사와 중국 현지 업체들이 잇달아 가격을 낮추면서, 6억명에 달할 것으로 전망되는 중국 비만 인구를 둘러싼 치열한 치킨게임이 전개되는 모습이다.

13일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 노보노디스크가 지난해 말 중국 윈난성과 쓰촨성 등 남부 지역에서 비만치료제 위고비 가격을 절반 수준으로 인하한 이후, 중국 현지 제약사들까지 가격 경쟁에 뛰어들고 있다.

글로벌 전략 컨설팅사 L.E.K.는 현재 중국에서 위고비와 일라이 릴리의 마운자로에 필적할 수 있는 GLP-1 계열 후보 물질 60개 이상이 임상 후기 단계에 진입해 있다고 분석했다. 중국 신약 개발 업체 이노벤트 바이오로직스는 이달 초 자사 비만 치료제 마즈두티드 가격을 기존 2920위안에서 약 40% 인하했다. 마즈두티드는 지난해 6월 승인된 중국산 최초의 비만 치료제다.

이 밖에도 CSPC제약그룹, 장쑤 헝루이제약의 비만 치료제가 임상 후기 단계에 있으며, 화동의약은 경구용 비만 치료제로 3상 임상을 마쳤다. 노무라의 중국 의료 분야 연구 책임자 장자린은 “다국적 제약사들이 예상보다 빠르고 공격적으로 가격을 내리자, 현지 업체들도 이를 따라가고 있다”고 평가했다.

실제 가격 인하 폭은 가파르다. 노보노디스크는 위고비 고용량 주 1회 주사 기준 가격을 1900위안에서 최근 900위안대로 낮췄다. 일라이 릴리의 마운자로 10㎎ 제형은 450위안에 판매되며, 초기 가격 대비 80% 가까이 인하됐다.

이는 오는 3월 중국 내 위고비 특허 만료로 복제약 출시가 예정된 상황에서, 기존 시장 점유율을 방어하기 위한 고육지책으로 풀이된다. 제프리스의 아시아 헬스케어 리서치 책임자 추이 추이는 “업계는 당분간 이익보다 점유율 방어를 우선시할 것”이라며 “이윤이 높은 분야인 만큼 제조사들이 일정 수준의 가격 인하는 감당할 수 있다”고 말했다.

다만 경쟁 심화로 일부 업체는 시장에서 탈락할 가능성도 거론된다. JP모건체이스의 양황 연구원은 “중국의 소규모 GLP-1 계열 제약사들은 예상보다 빠르게 시장에서 밀려날 수 있다”고 전망했다.

가격 경쟁의 배경에는 급증하는 중국 비만 인구가 있다. 의학 저널 란셋에 따르면 중국의 비만 인구는 2021년 약 4억명에서 2050년 6억3000만명으로 늘어날 전망이다. 맥쿼리캐피털의 토니 렌 연구 책임자는 “중국 제약사들은 글로벌 임상 데이터가 부족한 만큼 가격을 더 낮출 수밖에 없다”며 “장기적으로 중국 비만약 시장은 의료를 넘어 소비·미용 성격의 시장으로 변할 수 있다”고 내다봤다.

한편 복제약 등장으로 가장 큰 타격이 예상되는 노보노디스크는 지난해 3월 중국 유나이티드래버러토리스의 비만·당뇨·대사질환 치료제에 대한 글로벌 판권(중화권 제외)을 2억달러에 인수하며 대응에 나선 바 있다. 가격 전쟁이 장기화될 경우, 중국 비만 치료제 시장의 판도 변화도 불가피할 전망이다.