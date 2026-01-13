보이스피싱 관심 유도, 피해 예방 홍보 범죄 수법·대응 요령 홍보 영상 제작

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원은 13일 가수 나태주를 보이스피싱 피해예방 홍보대사로 위촉했다고 밝혔다.

이는 보이스피싱에 대한 전 국민의 관심을 유도하고 피해 예방을 위한 대응 요령을 효과적으로 홍보하기 위한 행보다.

태권도 선수 출신 트로트 가수인 나태주는 밝고 건강한 이미지로 많은 사랑을 받고 있다. 보이스피싱 취약계층인 중·장년층에서 인지도가 높고 평소 태권도를 활용한 화려한 무대 퍼포먼스를 보여줘 범죄에 강력히 대응한다는 이미지에도 부합한다고 금감원은 설명했다.

금감원은 나태주가 직접 출연해 3가지 주요 범죄수법과 이에 대한 대응 요령을 알려주는 교육 영상을 제작하고 해당 영상을 활용해 대국민 홍보를 실시할 예정이다. 영상은 금감원 유튜브 채널에서 시청할 수 있다. 금융회사 영업점, 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 홍보 채널을 통해서도 전파할 계획이다.

금감원은 홈페이지에서 ‘가수 나태주와 함께하는 보이스피싱 온라인 퀴즈 이벤트’도 연다. 홍보영상을 시청한 뒤 관련 퀴즈를 풀면 즉석에서 추첨해 경품을 지급한다.

이찬진 금감원장은 “많은 국민이 보이스피싱 범죄에 더 많은 관심을 갖고 대응 요령을 숙지해 피해를 예방할 수 있도록 홍보대사로서의 활약을 기대한다”고 말했다.