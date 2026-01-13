[헤럴드경제 = 서병기선임기자]오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 ‘흑수저’ 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 ‘백수저’들이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’가 13일 공개되는 13회에서 치열한 요리 계급 전쟁 끝에 대망의 우승자가 베일을 벗는다.

앞서 지난 6일 공개된 11-12회는 임성근, 술 빚는 윤주모, 후덕죽, 선재스님, 최강록, 정호영, 요리 괴물이 TOP7으로 결정됐다. 세미 파이널 1차 무한 요리 천국에서 최강록이 단 한 번의 도전으로 최고점을 경신하며 파이널에 먼저 올라갔다.

세미 파이널 2차 무한 요리 지옥에서 당근으로 30분 동안 단 한 명이 생존할 때까지 무한 경연을 펼친 끝에 후덕죽, 요리 괴물 단 2명만 남았다. 높은 완성도의 후덕죽의 어향 당근과 요리 괴물의 당근 케이크를 두고 백종원, 안성재 심사위원이 고심하며 누가 파이널에 진출해 최강록과 맞붙을지 초미의 관심을 받고 있다.

13회에서는 최강록과 또 다른 파이널 진출자가 자신의 삶을 건 최고의 요리에 도전하며 물러설 수 없는 진검승부를 벌인다. 지난 시즌1에서 에드워드 리와 나폴리 맛피아 권성준이 ‘이름을 건 요리’를 했다면 이번 시즌에서는 어떤 새로운 주제로 대결을 펼칠지 궁금해진다.

새로운 주제가 공개되자 관전하는 시즌2 셰프들 사이에서 “대박”, “어렵다”라는 탄식이 나오고 안성재 심사위원마저 “한 번도 해본 적이 없다”라고 감탄할 정도로 마지막까지 흥미진진한 경연이 예고된다.

파이널 라운드답게 한치 앞도 예상할 수 없는 명승부가 예고된 가운데 최후의 1인이 누가 될지 전 세계 시청자들의 관심이 쏠리고 있다.

‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’ 대망의 파이널, 그리고 우승자가 탄생할 13회는 13일 오후 5시 오직 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들을 만난다.