치료전 보험금 50% 선지급 서비스 메리츠 시작, 주요 손보 7개사 도입 삼성화재도 검토, 업계 새표준 정착 고가·장기치료 부담덜 수 있어 기대

손해보험업계가 ‘선지급 서비스’를 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 이 서비스는 치료 전 보험금 일부를 미리 받을 수 있는 서비스로, 지난해 11월부터 등장하기 시작해 한 두 달 새 국내 주요 손해보험사들이 대거 뛰어들었다. 업계 1위인 삼성화재까지 도입 검토에 나서면서 선지급 서비스가 새로운 업계 표준으로 자리잡을 수 있을지 주목된다.

▶500만원 先지급…국내 주요 손보사 대거 참전=13일 보험업계에 따르면 삼성화재는 선지급 서비스 도입을 검토하고 있다. 현재 국내 손보업계에선 ▷메리츠화재 ▷DB손보 ▷KB손해보험 ▷롯데손해보험 ▷한화손해보험 ▷흥국화재 ▷현대해상 등 주요 7개사가 이 서비스를 운영하고 있으며, NH농협손해보험은 아직 도입 계획이 없다.

선지급 서비스는 보험금 청구 방식을 바꾼 것이다. 기존에는 치료를 모두 마친 뒤 영수증을 모아 보험사에 청구해야 했다. 선지급 서비스를 이용하면 암 진단을 받고 치료 일정을 잡은 시점에 보험금 일부를 먼저 받을 수 있다. 치료 후에는 나머지 보험금을 정산받는 구조다. 지난해 11월 메리츠화재가 업계에서 처음으로 선보인 뒤 한 두 달 새 주요 손보사들이 줄줄이 뛰어들었으며, 업계 1위 삼성화재까지 검토에 나서고 있는 것이다.

이 서비스는 주로 암, 뇌혈관질환, 허혈성심장질환 등 중증질환을 보장하는 ‘주요치료비’ 담보에 적용된다. 종합보험, 암보험, 간편보험, 어린이보험 등 다양한 상품군에서 특약 형태로 가입할 수 있다. 치료비 보험금의 50%를 최대 500만원 한도 내에서 미리 받을 수 있다. 후발 주자인 현대해상은 선지급 비율을 업계 최고 수준인 70%까지 높였다. 한도는 다른 보험사와 마찬가지로 500만원이다.

▶치료 수요 큰 중장년층에 목돈 부담 완화 효과=선지급 서비스가 빠르게 확산하는 데는 몇 가지 배경이 있다. 먼저 고가 치료의 대중화다. 중입자치료, 표적항암제, 면역항암제 등 최신 치료법은 회당 비용이 수백만원에서 수천만원에 달한다. 문제는 이런 치료 대부분이 환자가 먼저 비용을 부담하고 나중에 보험금을 청구하는 구조라는 점이다. 보험에 가입해 있어도 당장 목돈을 마련해야 하는 부담이 컸다.

게다가 치료 대기기간도 짧지 않다. 국민건강보험공단에 따르면 2024년 기준 암 수술의 평균 대기기간은 43.2일(약 6주)이며, 대기기간이 31일 이상인 환자는 49.6%에 달한다. 진단부터 치료까지 한 달 이상 기다리는 동안 환자와 가족은 치료비 마련에 대한 부담을 안고 지내야 했다.

선지급 서비스는 이런 초기 경제적 불안을 덜어주는 역할을 한다. 보험업계 관계자는 “중장년층, 치료비 부담이 큰 고객층에서 긍정적인 반응을 보인다”며 “소득 수준보다는 치료 시점의 자금 유동성이 필요한 고객들이 체감 만족도가 높다”고 말했다.

▶확대 적용은 ‘신중’…“케어 서비스 진화 기대”=보험사 입장에선 손실 리스크는 크지 않을 것으로 보인다. 선지급 서비스가 중증질환 치료에 한정돼 있고, 지급 한도 역시 제한적으로 운용된다는 점에서다. 보험사들은 치료 예약 후 일정 기간 내 잔여보험금 청구 여부를 확인하는 등 사후 관리 절차도 운영하고 있다.

앞으로 선지급 서비스가 보험 상품 전반으로 확대될 수 있을지 관심이 쏠린다. 처음엔 암보험에서만 제공되던 서비스가 뇌·심장 질환까지 확대 제공되고 있는 만큼, 향후 고객 편익과 손익 안정성이 함께 확인된다면 다른 고가 신약이나 신의료기술로도 추가 확대가 이뤄질 수 있다는 관측이다.

또 다른 보험업계 관계자는 “보험이 단순히 사후 보상을 지급하는 것을 넘어 치료 전후를 아우르는 케어 서비스로 전환하는 흐름에 부합할 수 있을 것”이라고 말했다. 박성준 기자