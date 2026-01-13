[헤럴드경제=김영철 기자] 지난해 학생 비자를 가진 일본인 유학생의 미국 입국자 수가 전년 대비 3000명가량 감소했다고 아사히신문이 13일 전했다. 이는 도널드 트럼프 미국 행정부가 유학생에 대한 규제를 강화하고 비자 발급을 제한한 데 따른 것으로 보인다.

신문이 미국 상무부의 입국자 데이터를 분석한 결과에 따르면 지난해 1∼11월 학생비자를 가진 일본인의 미국 입국자 수는 2만6635명으로 전년 동기보다 2945명 줄었다. 이는 유학비자 심사를 강화한 지난해 5월 이후 학생비자를 가진 일본인의 미국 입국자 수가 크게 감소한 영향이 크다.

미국 국무부도 지난해 5월 학생비자 발급 건수가 예년보다 40% 감소했다고 밝힌 바 있다. 6월 이후는 발급 건수를 공개하지 않고 있다.

미국 동부 명문대에 진학 예정이던 한 일본인 여학생(19)은 장학금 수혜 대상자였음에도 학생비자가 발급되지 않아 유학을 1년 연기했다. 트럼프 행정부가 각국 대사관과 영사관에 비자 면접 예약을 일시 중단하면서 그녀는 미국 입국 예정이던 지난해 8월 하순까지 면접 일정조차 잡지 못했다.

이에 이 학생은 학교 측에 연락해 입학 연기 절차를 밟았다. 그녀는 기후변화 대응 활동에 참여했고 소셜미디어(SNS) 계정도 운영했지만, 향후 비자 심사에 악영향을 줄까 봐 해당 계정을 삭제했다.

문부과학성에 따르면 미국은 2023년까지 일본인에게 가장 인기 있는 유학지였다. 미국과 유럽 유학을 지원하는 ‘아고스 재팬’의 경우도 유학 예정 학생들 가운데 비자 문제로 입학을 연기한 사례가 여러 건 있었다고 신문은 덧붙였다.