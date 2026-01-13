태백·삼척·영월·정선 대상 87개 사업 추진, 석탄산업 전환지역으로 본격 육성

[헤럴드경제=박준환 기자]강원특별자치도가 2026년부터 2030년까지 5년간 태백‧삼척‧영월‧정선 이렇게 폐광지역 4개 시·군을 대상으로 87개 사업에 총 2조3669억원을 투입해, 폐광지역을 석탄산업 전환지역으로 본격 육성해 나간다.

13일 도에 따르면 이번 계획은 「2026~2030 폐광지역 중장기 투자계획」에 따른 것으로, 향후 5년간 추진될 폐광기금 사업의 투자 방향과 관리 기준을 종합적으로 제시하는 법정계획이다.

도와 해당 시·군이 수립한 추진계획을 바탕으로 민간 전문가 자문과 컨설팅을 거쳐, 별도의 외부 용역 없이 도가 자체적으로 수립했다.

분야별 투자 내역은 대체산업 분야가 23개 사업 1조5679억 으로 전체의 66%를 차지해 가장 큰 비중을 차지한다.

주요 사업으로는 ▷청정메탄올 클러스터 3540억원 ▷지하연구시설 조성 5324억원 ▷중입자 의료 클러스터 3603억원 등이 포함된다.

특히, 산업 전환의 핵심 동력으로 평가받는 태백 청정메탄오로 클러스터와 삼척 중입자 의료 클러스터의 원활한 추진을 위해 도는 시·군, 강원연구원, 관련 민간 전문가 등과 긴밀히 협업해 중앙투자심사 통과에 적극 대응할 계획이다.

환경‧복지 분야는 20개 사업 3256억원(14%)으로 ▷정선 중부권 공공임대 주택 538억원 ▷지역제안형 특화주택 신축 465억원 ▷폐기물 매립시설 현대화 309억원 등이 포함된다.

관광진흥 분야는 19개 사업 2911억원(12%)으로 ▷코스모 봉래 프로젝트 319억원 ▷민둥산 모노레일 설치 180억원 등을 추진한다.

이외 교육‧기반 분야에는 21개 사업 1805억원이 투입되며 ▷도계 캠퍼스 학사경비 지원 200억원 ▷덕포지구 도시개발사업 179억원 등이다.

이번 계획은 기존의 시·군 요구 중심 배분 방식에서 벗어나 사전 타당성 검토, 중간 점검, 사후 성과평가로 이어지는 전 주기 성과관리 체계를 도입해 기금 사업의 효율성과 책임성을 강화한다.

이를 위해 평가 주체인 탄광지역 발전지원센터를 중심으로 민간 전문가 평가자문단을 구성‧운영하고, 지역 파급효과와 사업 완성도가 높은 과제가 우선 추진될 수 있도록 평가 체계를 고도화할 방침이다.

또한 도는 도 기금 공통분을 활용해 시·군 핵심 현안 사업을 중점 지원하고, 「폐광지역 투자기업 지원 조례」 시행과 연계해 기업 유치 기반을 강화한다.

김진태 지사는 “87개 사업, 2조3000억원 규모의 사업 하나하나가 모두 중요한 사업”이라며, “기업유치 129개사, 고용 3만명, 연간 관광객 150만명 유치를 목표로 하고 있다”고 밝혔다.

이어 “이번 계획은 단순한 재정배분이 아니라 도가 전략적으로 투자하겠다는 개념”이라며, “특히 올해는 마스터플랜을 수립하고 사전평가 컨설팅까지 추가해 사업 완성도를 높였다”고 강조했다.

한편, 앞으로 폐광지역 명칭이 3월 31일부터 석탄산업 전환지역으로 변경된다. 도는 이번 명칭 변경을 통해 지역에 대한 인식을 전환하고 산업전환에 속도를 낼 계획이다.