42개월간 1만3000여개 시험 조건 검증 올해 하반기 양산 1호기 공군 인도 예정

[헤럴드경제=윤호 기자] 한국형전투기 KF-21 보라매 개발 비행시험이 마무리됐다. 방위사업청은 13일 KF-21 개발 비행시험을 성공적으로 완료했다고 밝혔다. 전날 경남 사천 남해 상공에서 있었던 시제 4호기의 비행성능 검증 임무가 마지막 비행시험으로, 방사청은 올 하반기 양산 1호기를 공군에 인도할 예정이다.

KF-21 체계개발사업은 공군의 퇴역·노후 전투기인 F-4와 F-5를 대체하고 미래전장 운용 개념에 적합한 4.5세대 전투기를 국내 독자 기술로 개발하는 국가 핵심 방위사업이다.

KF-21은 지난 42개월 동안 총 1600여 회 비행시험을 사고 없이 성공적으로 완료했다. 또 1만3000여 개에 달하는 시험 조건을 통해 비행 안정성과 성능을 종합적으로 검증했다.

공대공 무장 발사 시험도 성공적으로 수행했으며, 극한 자세 비행에서의 제어 능력 회복 등 고난도 시험을 실시해 4.5세대급 전투기로서의 실전 임무 수행 능력을 입증했다.

방사청은 시험 비행장을 사천에서 서산까지 확대하고, 국내 최초로 공중급유를 시험비행에 도입해 시험의 효율성과 범위를 높였다. 그 결과 개발 비행시험 기간이 당초 계획보다 2개월 앞당겨졌다.

방사청은 올 상반기 중 KF-21 체계개발을 마치고 하반기부터 양산기를 공군에 인도할 예정이다. 방사청 관계자는 “이번 성과는 우리 공군력 강화와 항공산업 도약의 새로운 이정표”라면서 “KF-21 보라매가 실제 하늘에서 활약하며 우리의 영공을 지킬 날이 눈앞으로 다가왔음을 의미한다”고 강조했다.

김민석 국무총리도 지난 7일 한국항공우주산업(KAI)를 찾아 전투기 생산라인을 시찰하고, KF-21 내부 장비 등을 둘러보며 우수성을 확인했다. 노지만 방사청 한국형전투기사업단장은 “추가 무장시험과 양산, 전력화가 차질 없이 진행되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.