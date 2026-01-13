신협 영업점에서 지방보조금 관련 서비스 이용 가능

[헤럴드경제=정호원 기자] 신협중앙회는 행정안전부 지방보조금관리시스템 ‘보탬e’에 참여해 지방보조금 관련 금융서비스의 이용 편의성과 접근성을 높이겠다고 13일 밝혔다.

‘보탬e’는 행정안전부가 운영하는 지방보조금관리시스템으로, 지방보조금의 신청·공고·교부·집행·정산 등 전 과정을 디지털화해 관리하는 통합 플랫폼이다.

이번 시스템 참여로 지방보조금을 교부받는 개인·단체는 전국 각지의 신협 영업점에서 보조금 전용 계좌 개설과 전용 카드 발급 등의 업무를 이용할 수 있게 됐다.

특히 시중은행 방문이 어려운 도서·산간 지역이나 소도시 거주자도 지역 내 영업망을 갖춘 신협 영업점을 방문해 보조금 관련 서비스를 이용할 수 있어 금융 접근성이 개선될 것으로 기대된다.

신협은 안정적인 ‘보탬e’ 서비스 운영을 위해 전국 지방자치단체와의 협약 체결 등 운영 기반을 마련하고, 지방보조금 수급자에게 안정적인 금융서비스 지원 체계를 구축했다. 신협은 이번 참여를 계기로 지자체와의 협업을 강화하고, 공공부문 금융서비스 영역에서도 역할을 확대해 나갈 계획이다. 이를 통해 지역 주민에게 필요한 금융서비스를 보다 촘촘하게 제공하고, 지역경제의 선순환에도 기여하겠다는 구상이다.

신협중앙회 관계자는 “이번 보탬e 시스템은 신협중앙회 차원에서 구축한 일종의 ‘인프라’로, 추후 개별 조합이 지역금고 유치에 나설 것으로 보인다”고 설명했다.

조용록 신협중앙회 금융지원본부장은 “이번 ‘보탬e’ 참여는 신협이 지역 기반 서민금융기관으로서 쌓아온 신뢰를 바탕으로, 보조금 집행의 투명성과 이용 편의를 높이는 뜻깊은 계기”라며 “앞으로도 지역사회와 상생하며 금융소비자에게 실질적인 혜택을 주는 ‘따뜻한 금융’의 가치를 실현하겠다”고 말했다.

신협은 추후 디지털 금융 경쟁력 강화를 병행해 지역 주민들이 체감할 수 있는 공공 금융 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.