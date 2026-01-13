‘스캠뱅가드’ 기술, PASS 앱·에이닷 전화 적용 악성 앱 탐지·분석, 차단, 예방 원스톱 대응

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤은 지난해에 음성 스팸·보이스피싱 통화, 문자 등 각종 통신 사기 시도 약 11억건을 선제 차단했다고 13일 밝혔다.

지난해 통화패턴 분석 기반 인공지능(AI) 모델을 도입한 결과다. AI 모델 적용으로 스팸·피싱 차단 건수가 전년 대비 35% 증가했다.

세부적으로 SKT는 통화패턴 분석 기반 AI 모델을 통해 음성 스팸·보이스피싱 통화 2억5000만건(전년 대비 119% 증가), 문자 8억5000만건(22% 증가) 등을 차단했다.

이와 함께 SKT는 자체 개발한 AI 기반 금융사기 탐지 보안 기술 ‘스캠뱅가드’를 미끼 문자 알림 서비스(SKT PASS 스팸 필터링), AI 안심 차단(에이닷 전화) 기능에도 적용했다.

스캠뱅가드는 금융기관·지인 사칭 등 보이스피싱 및 스팸 통화·문자를 탐지하고, 이용자에게 경고 알람을 제공한다. 특히 에이닷 전화는 통화 중에도 위험 징후를 실시간으로 분석해, 팝업과 알림음으로 즉시 안내하는 ‘AI 보이스피싱 탐지’ 기능도 지원한다.

나아가 SKT는 올해 스팸·피싱 차단 전 과정에 AI 기술을 단계적으로 확대 적용할 예정이다. 고도화되는 피싱 위협에 선제적으로 대응하기 위해 악성 앱을 AI 기반으로 자동 탐지·수집·분석한다.

이에 더해 위협 차단과 피해 사전 예방까지 이어지는 ‘원스톱 대응 체계’를 구축해 통신 서비스의 안전성을 높이고, 고객 보호 수준을 한층 강화할 방침이다.

손영규 SKT 보안거버넌스 실장은 “불법 통신 사기 수법은 끊임없는 근절 노력에도 불구하고 날로 지능화하고 있다”며 “앞으로도 기술적·제도적 대응 역량을 지속 강화하고, 정부 및 관계기관과 협력해 보이스피싱, 불법 스팸 근절에 적극 앞장서겠다”고 말했다.