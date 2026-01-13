성북구, ‘6.25전쟁 무공훈장 주인공 찾기’ 협력 성과 인정 2020년부터 총 251건 전수… 유가족 50여명 초청하여 훈장 직접 전수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구가 국방부의 ‘6·25전쟁 무공훈장 주인공 찾기 캠페인’에 협력해 온 공로를 인정받아 성북구청과 담당 공무원이 육군본부로부터 두 차례 감사장을 받았다.

‘6·25 무공훈장 주인공 찾기 캠페인’은 한국전쟁 당시 무공훈장 수여가 결정됐지만 실제 전달되지 못한 공로자와 유가족을 찾아 훈장을 전수하는 사업이다.

육군본부 조사단은 지방자치단체 등 유관기관과 협력해 대상자를 발굴해 왔다.

성북구에 따르면 2020년부터 2025년까지 지역 내에서 총 251명의 공로자와 유가족에게 무공훈장이 전달됐다.

성북구는 국방부의 우편 전달 방식 외에도, 구청에서 직접 수령을 원하는 유가족을 위해 별도의 전수식을 마련해 왔다. 2020년부터 19차례 전수식을 열어 약 50여 명의 유가족에게 훈장을 전달했다.

거동이 불편하거나 행사 참석이 어려운 고령 유가족을 위해 ‘찾아가는 전수’ 방식도 진행됐다. 복지정책과와 주민센터 관계자가 직접 가정을 방문해 훈장과 꽃다발을 전달했다.

훈장을 전달받은 한 유가족은 “어릴 적 오빠가 전쟁터로 떠나던 기억이 아직도 생생하다”며 “뒤늦게나마 공로가 인정돼 감사하다”고 말했다.

성북구 관계자는 “이번 감사장은 성북구가 국가유공자 예우를 위해 진심으로 노력해 온 결실”이라며, “앞으로도 국가를 위해 희생하신 영웅들을 끝까지 기억하고, 그분들의 자부심을 높일 수 있는 따뜻한 보훈 행정을 지속하겠다”고 밝혔다.