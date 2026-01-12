아침 -8∼5도·낮 -6∼8도 ‘빙판길’ 주의보

[헤럴드경제=신주희 기자] 13일 새벽까지 중부지방을 중심으로 눈비가 이어질 전망이다.

아침 기온이 평년기온보다는 높겠으나 영하로 떨어지는 지역이 많겠으니 내린 눈비가 얼면서 만들어진 빙판길을 조심해야 한다.

12일 수도권과 강원내륙·산지, 충북북부에 비와 눈이 내렸고 오후 5시 현재도 내리고 있다.

밤에는 충청권 나머지 지역과 경북북부내륙·북동산지, 전북북서부에도 비나 눈이 오겠다.

이후 13일 새벽까지 경기남부와 강원내륙·산지, 충청내륙, 전북, 경북북부내륙·북동산지에 강수가 이어지겠다. 13일 새벽에는 전남과 경남서부내륙, 제주에도 빗방울이 떨어지거나 눈발이 좀 날리겠다. 또 오전부터 낮 사이에는 충남서해안에도 빗방울이 떨어지고 눈발이 날리겠다.

지역별 추가 적설은 강원내륙·강원산지 3~8㎝, 경기북동부 2~7㎝, 경기북서부·경기남동부·충북중부·충북북부 1~5㎝, 대전·세종·충남내륙·경북북동산지 1~3㎝, 서울·인천·경기남서부·충북남부·전북동부·경북북부내륙 1㎝ 안팎 이뤄질 것으로 예상된다.

13일 아침 최저기온은 -8∼5도, 낮 최고기온은 -6∼8도일 것으로 예상된다.

우리나라가 북쪽을 지나는 기압골 영향권에서 점차 벗어나 중국 산둥반도 쪽에서 동진하는 고기압 가장자리에 들면서 찬 북서풍이 유입, 낮부터 추워져 아침 기온과 낮 기온 차가 크지 않겠다.

전국에 부는 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 이상의 강풍은 추위를 부추기겠다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·인천 -4도와 -3도, 대전 -2도와 1도, 광주 1도와 5도, 대구 1도와 4도, 울산 3도와 5도, 부산 5도와 7도다.

서해중부먼바다에 13일 밤, 동해먼바다·강원중부앞바다·강원북부앞바다에 14일 오전까지 바람이 시속 35∼65㎞(9∼18㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ(동해먼바다 중심 최대 5.0ｍ 이상)로 높게 일겠다.

서해상 나머지 구역과 남해먼바다·제주해상은 12일 밤, 동해앞바다는 13일부터 차차 풍랑이 거세지겠으니 항해나 조업을 계획 중이면 기상 정보를 확인해야 한다.