구로구, 서울특별시남부교육지원청과 교육협력 부속합의 체결...학교로 찾아가는 심리상담 등 학생맞춤통합지원 공동 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 1월 12일 구청 소통홀에서 서울특별시남부교육지원청과 ‘구로교육협력특화지구 부속 합의 협약식’을 열고 학생맞춤통합지원 협력사업을 포함한 구로교육특화지구 교육협력 사업 추진을 위한 부속합의를 체결했다.

이번 부속합의는 자치구·교육지원청·지역사회가 함께 참여하는 협력 체계를 강화해 지역 기반 교육환경을 조성하고, 어린이·청소년의 배움과 전인적 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

‘구로교육협력특화지구’는 지역의 교육 인프라를 바탕으로 학교와 지역사회가 유기적으로 연계되는 교육협력 사업으로, 학생맞춤통합지원과 지역 연계 교육활동을 핵심으로 운영된다.

올해 주요 추진사업은 △학생맞춤통합지원 협력사업 △생활권 단위 교육협의체 운영 △지역 연계 교육과정 운영(세계시민교육, 꿈찾기 인생수업 등) △청소년 자치활동 및 구로청소년축제 지원 △학교로 찾아가는 심리상담 등이며, 구로구와 남부교육지원청이 상호 협력해 지원할 예정이다.

구로구와 남부교육지원청은 학교와의 협력을 바탕으로 지역사회가 함께 참여하는 교육협력 체계를 구축, 학생을 위한 지원이 현장에서 실질적으로 작동할 수 있도록 협력해 나갈 계획이다.

구로구 관계자는 “교육은 학교만의 영역이 아니라 지역사회 전체가 함께 책임져야 할 중요한 과제”라며 “학생 맞춤 통합지원법 시행과 함께 구로교육협력특화지구는 유기적 협력을 통해 학교와 지역이 함께 성장하고 협력하는 교육생태계 조성에 아낌없이 지원할 것”이라고 말했다.