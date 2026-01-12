[헤럴드경제=나은정 기자] 다카이치 사나에 일본 총리가 ‘금녀의 구역’인 스모 모래판에 오르지 않을 것으로 보인다.

12일 교도통신에 따르면 다카이치 총리는 일본 국기(國技) 스모의 우승자 시상식에 참석해 트로피를 수여하는 방안을 보류할 방침이다. 여성의 모래판 출입을 금지해온 스모의 전통문화를 존중하겠다는 판단에 따른 것으로 전해졌다.

전날 도쿄에서 개막해 열리고 있는 스모 메이저 대회 ‘오즈모’의 올해 첫 대회인 ‘하쓰바쇼’의 우승자 시상식은 대회 마지막 날인 오는 25일 진행된다.

통상 일본 총리는 하쓰바쇼나 5월 도쿄에서 열리는 ‘나쓰바쇼’ 등에 직접 참석해 우승자에게 트로피를 전달해왔다. 이 때문에 일본 첫 여성 총리인 다카이치 총리가 어떤 결정을 할지 주목받아 왔다.

그러나 다카이치 총리는 지난해 11월 규슈에서 열린 대회와 마찬가지로, 이번에도 자신을 대신해 시상에 나설 대리인을 보내는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

스모 모래판은 전통적으로 여성이 올라갈 수 없는 공간으로 여겨져 왔다. 일본스모협회는 교도통신의 관련 질의에 여성 총리의 모래판 등단 여부에 대해서는 명확한 의사를 표명하지 않고 “오즈모의 전통문화를 계승해 갈 것”이라고만 밝혔다.

교도통신은 “여성 출입 제한 전통을 둘러싸고 여러 논의가 이어져 왔다”며 전직 관방장관이나 오사카부 지사 등이 모래판에 올라 시상을 시도했으나, 스모협회의 반대로 무산된 사례가 있었다고 전했다.

다만 이러한 관행이 여성 차별에 해당한다는 비판도 꾸준히 제기돼 온 탓에, 다카이치 총리의 시상식 참여 보류 결정이 일본 사회에서 다시 한번 논쟁을 불러일으킬 가능성도 제기되고 있다.