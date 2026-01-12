[헤럴드경제=함영훈 이가] 호텔셰프가 전통 법도와 영양을 모두 고려한 미식레시피와 명절 가사노동 분담이라는 가정민주화 마인드로 설 차롓상을 만들었다.

메리어트 인터내셔널 브랜드의 르메르디앙 서울 명동은 다가오는 설, 명절 음식 준비의 번거로움을 덜어 보다 간편하고 손쉽게 및 차례 상차림 및 성묘 길을 준비할 수 있는 테이크아웃 서비스, ‘명절 투 고’를 2026년 1월 12일부터 2월 18일까지 선보인다.

‘명절 투 고’는 명절 문화의 간소화와 간편 가정식에 대한 선호도가 높아짐에 따라 명절 음식 준비의 번거로움을 덜어 온 가족 모두가 함께 음식을 나누며 뜻깊은 시간을 보낼 수 있도록 구성된 고품격 명절 음식 세트로, 바쁜 일정이나 거리로 인해 직접 찾아뵙지 못한 부모님 또는 지인에게 정성 어린 마음을 전할 수 있는 설 선물 세트로도 제격이다.

특히, 백화수복 청주 1병이 함께 제공되어 보다 완벽한 차례 상차림 및 성묘길을 완성해주며, 모든 메뉴는 친환경 용기에 개별 포장되어 위생적인 것은 물론 휴대성과 보관까지 세심하게 고려했다. 또한, 얼리버드 이벤트로 2026년 1월 31일 이내 사전 구매 시 10% 할인 혜택이 제공되어 더욱 합리적인 가격에 마음까지 풍성한 명절을 완성할 수 있다.

‘명절 투 고’는 총괄 셰프의 섬세한 손길로 엄선한 재료를 활용해 격식과 예의를 갖춰 선보이는 명절 음식 세트부터, 최상급 한우를 활용해 격조 높은 품격의 가치를 담아낸 프리미엄 명절 음식 세트까지, 2가지 종류로 선보인다.

대표 메뉴로는 ▷도라지, 시금치, 고사리 등 3가지 종류로 구성된 삼색 나물부터 ▷육전, 육원전, 동태전, 꼬지전, 새우전, 애호박전 등 총 6가지 구성의 모둠전, ▷소고기 잡채, ▷셰프의 특별 숙성 방식으로 완성한 새우 전복장, ▷해풍에 건조 후 숙성시켜 담백한 맛은 물론 영양까지 고루 갖춘 부세 굴비 구이 3미, ▷LA갈비, ▷한방 재료를 더해 장시간 정성껏 조리한 한방 소갈비찜, ▷한국 전통 재료인 흑임자를 유러피안 스타일로 재해석해 선보이는 흑임자 티라미수 등 총 8가지 종류로 구성된 명절 음식 세트가 ▷백화수복 청주 1병과 함께 제공된다.

또한, 최상급 한우를 활용해 품격의 가치를 더한 ‘프리미엄 명절 투 고’는, ▷한우 육전, 동태전, 꼬지전, 육원전, 새우전, 애호박전, 깻잎전 등 총 7가지 구성의 모둠전과 ▷한우 소고기 잡채, ▷새우 전복장, ▷굴비 계의 명품으로 불리는 쫀득한 식감의 영광 굴비 구이 3미, ▷쫄깃한 육질이 특징인 약돌돼지를 특제 된장 소스에 재워 구워낸 약돌돼지 맥적 구이, ▷LA갈비, ▷한방 전복 소갈비찜, ▷흑임자 티라미수 등 총 9가지 종류의 명절 음식 세트와 ▷백화수복 청주 1병으로 구성됐다.

개별 메뉴 추가 옵션이 제공되어 인원에 따라 유연한 메뉴 구성이 가능해 실용성까지 갖췄다.

‘명절 투 고’ 예약 기간은 2026년 1월 12일부터 2월 13일까지, 픽업 기간은 2026년 2월 14일부터 2월 18일까지이며, 픽업 시간은 오전 8시부터 오후 8시까지이다. 명절 투 고는 최소 2일 전 전화, 네이버 예약 또는, 라팔레트 파리 방문을 통한 사전 예약 및 구매 시 이용 가능하며 직접 방문, 차량을 이용한 드라이브스루 및 퀵 서비스를 통해 수령 가능하다. 단, 퀵 서비스를 통한 수령은 서울 및 경기 지역에 한해 개별 퀵 서비스 예약 시 이용 가능하다.

가격은 30만 9000원, 프리미엄은 39만 9000원이며, 개별 메뉴 추가 시 2만원부터 10만원까지이다.