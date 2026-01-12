골든글로브 스타들, ‘비 굿’ 배지 달고 ICE 규탄

[헤럴드경제=나은정 기자] 할리우드 배우들이 총집결한 제83회 골든글로브 시상식에서 스타들만큼이나 눈길을 사로잡은 것이 있었다. 배우들의 턱시도 옷깃과 드레스, 핸드백에 달린 작은 배지가 그것이다. 이 배지에는 하얀 바탕에 검은 글씨가 새겨져 있는데, 바로 ‘비 굿(BE GOOD·착하게 살자)’이다.

11일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 베벌리힐튼 호텔에서 열린 제83회 골든글로브 시상식에서는 여러 할리우드 스타들이 이 배지를 단 채 공식 석상에 등장했다. 이 배지는 최근 미국 전역에서 논란이 된 이민세관단속국(ICE)의 단속 과정에서 세 아이의 엄마인 르네 굿(37)이 사망한 사건을 규탄하는 상징이다.

AP통신과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 아널 사성삭애소 마블 영화 ‘어벤져스’ 시리즈에서 헐크를 연기한 배우 마크 러팔로를 비롯해 코미디언 겸 배우 완다 사이크스, 나타샤 리온, 진 스마트 등 여러 배우가 ‘비 굿’ 배지를 달고 나왔다.

‘비 굿’은 지난 7일 미네소타주 미니애폴리스에서 ICE 요원의 총격으로 숨진 르네 굿을 기리는 문구다. 세 아이의 엄마였던 그는 막내아들을 초등학교에 등교시킨 뒤 귀가하던 중 변을 당한 것으로 알려졌다. 배지에는 고인을 추모하는 의미와 함께 ICE의 과잉 단속과 공권력 남용에 대한 항의가 담겼다.

완다 사이크스는 미 연예매체 버라이어티와의 인터뷰에서 “이 배지는 ICE 요원에게 살해된 한 어머니를 위한 것”이라며 “우리는 목소리를 높여야 하고, 이 불량한 정부를 멈춰야 한다. 그들이 사람들에게 저지른 일은 끔찍하다”고 말했다.

러팔로는 배지를 착용한 채 도널드 트럼프 대통령을 정면으로 비판했다. 그는 “트럼프 대통령은 국제법을 신경 쓰지 않으며 자신을 막을 수 있는 것은 자신의 도덕성뿐이라고 했지만, 그는 유죄 판결을 받은 강간범”이라며 “최악의 인간”이라고 비난했다.

통상 축제 분위기인 할리우드 시상식에서 배우들이 집단적으로 정치적 입장을 드러내는 일은 드물다. 그러나 이날 미국 전역에서 르네 굿의 사망 사건에 항의하는 대규모 시위가 열리자 배우들도 연대의 뜻을 표명한 것으로 풀이된다.

HBO 맥스 시리즈 ‘나의 직장 상사는 코미디언’(Hacks)으로 이날 수상의 영예를 안은 배우 진 스마트는 “이런 자리에서 사회·정치적 이슈를 언급하는 것을 불편해하는 사람들이 있다는 것을 안다”면서도 “하지만 나는 지금 배우가 아니라 시민이자 엄마로서 말하고 있다”고 밝혔다.

트럼프 행정부는 이번 사건과 관련해 ICE 요원의 정당방위였다는 입장을 유지하고 있다. 반면 인권 단체와 시위대는 무리한 단속과 공권력 남용이 빚은 비극이라며 강하게 반발하고 있다.

여기에 사건 다음 날 오리건주 포틀랜드에서 불법 이민자 단속 과정 중 총격으로 2명이 부상하는 사건까지 발생하면서, 트럼프 행정부의 강경한 이민 단속 정책을 둘러싼 논란이 더욱 확산되고 있다.