[헤럴드경제=이명수 기자] 가수 송가인이 안성재 셰프가 운영하는 파인다이닝 레스토랑 ‘모수’ 가격을 듣고 놀란 반응을 보였다.

12일 유튜브 채널 ‘송가인’에는 ‘요즘 대세 신승태부터 평생 찐친들 모두 출동!! 송가인의 부탁에 한 걸음에 달려와준 친구들’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 소리꾼 서진실, 윤석영, 가수 이미리, 신승태가 등장해 송가인과 대화를 나눴다.

대화 도중 출연진은 “우리도 ‘모수’ 가고 싶다”고 말했다. 이에 송가인은 “‘모수’가 뭐냐”며 어리둥절한 반응을 보였다.

제작진은 “안성재 셰프님 레스토랑 (크리스마스 기준) 1인당 100만원”이라고 설명했고, 송가인은 “1인당 100만원이라고?”라며 놀란 표정을 지었다.

송가인은 “뭘 파는데요?”라고 물었고, 상대가 “파인다이닝”이라고 답하자 “파인다이닝이 뭐야?”라고 되물었다.

이에 출연진들은 “그 접시에 장식품처럼 조금 나오는 거 있잖아”라고 설명해 웃음을 안겼다.

제작진은 “이번에 ‘흑백요리사’ 다시 시작해서 모수 예약하기 또 힘들어졌다”고 말했다.

한편 안성재 셰프는 넷플릭스 요리 예능 ‘흑백요리사’ 시즌2에 출연 중이다. 시즌1에서 심사위원으로 활약한 안 셰프는 시즌2에서도 참가자들의 요리를 평가하고 있다.