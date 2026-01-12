- 12일 과학기술 출연연구기관 업무보고 - AI 시대 연구 방식 전환·상용화 강조

[헤럴드경제=구본혁 기자] “과학기술 분야 정부출연연구기관들이 적극적인 협력을 통해 시너지를 내고 기업도 초기부터 참여해 상용화를 목표로 한 의미있는 연구를 해달라.”

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 12일 과학기술 분야 정부출연연구기관 업무보고에서 이 같이 당부했다.

이날 오전 업무보고는 국가과학기술연구회(NST)와 한국과학기술연구원(KIST) 등 산하 7개 출연연, 한국연구재단, 과학기술사업화진흥원, 연구개발특구진흥재단, 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 기초과학연구원(IBS) 등 총 15개 기관을 대상으로 진행됐다.

배 부총리는 출연연에 대해 과학기술 혁신을 AI로 어떻게 만들어갈지, 연구과제중심제도(PBS) 이후 기관별 중점 임무를 어떻게 가져가야 할지 논의해야 한다고 지적했다.

그는 미국이 제네시스 미션에 에너지부 산하 17개 연구기관과 빅테크가 협력하는 방안을 담았다며 ”우리도 출연연만으로 될 게 아닌 것 같고, 기업과 시너지를 내 어떻게 목표 설정할지 잘 살펴봐 줬으면 좋겠다“고 말했다.

배 부총리는 KIST에 구동기, AI 파운데이션 모델, 데이터 확보 체계 등 3개 관점에서 중소기업과 협력체계, 대기업과 실증 협력체계, 연구기관과 협력 체계 등을 갖출 것을 주문했다.

오상록 KIST 원장은 “구동기 등에서도 중소기업과 협력하고 있고 여러 분야 대기업과 협력하고 있다”며 “생태계와 데이터 확보 협력 체계를 구축하겠다”고 말했다.

한국과학기술정보연구원(KISTI)이 구축 중인 국가 과학기술 생성형 거대 언어 모델(LLM) ‘고니’(KONI)에 대해서는 최근 독자 AI 파운데이션 모델이 오픈소스로 공개된 만큼 이를 활용해줄 것을 그는 주문했다.

양자컴퓨터 개발과 관련해서 배 부총리는 여려 출연연에 걸쳐 이뤄지고 있다며 선택과 집중이 필요한 것 같다고 지적하고, 이달 말 발표 예정인 양자전략에 이를 고려할 것을 주문했다.

범부처통합연구지원시스템(IRIS), 국가과학기술지식정보서비스(NTIS), 이지바로 등 R&D 관련 시스템 데이터가 연동되지 않는 문제에 대해서는 빠르게 통합할 수 있는 방안을 찾아달라고 요청했다.

배 부총리는 한국재료연구원이 한화에어로스페이스에 연구센터를 제안해 출연연 최초로 블록펀딩을 받은 사례, 기초과학연구원(IBS)이 김기환 중국 칭화대 교수를 단장으로 영입한 사례 등을 좋은 사례로 언급하며 다른 출연연에도 비슷한 사례를 만들어달라 요청했다.

NST는 국가과학AI연구소를 6월 개소하고 출연연 PBS 폐지와 관련해 전담조직 및 수요 연구기획을 위한 협의체를 2월부터 운영할 예정이라고 보고했다.