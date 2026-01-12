지난해 목표치보다 16.2% 높여

[헤럴드경제=정호원 기자] 한국주택금융공사(HF)가 올해 보금자리론 공급 목표를 20조원으로 설정했다.

12일 금융권에 따르면 주택금융공사는 오는 13일 금융위원회 업무보고를 통해 이 같은 내용의 정책모기지 공급 계획을 발표할 예정이다. 올해 공급 목표액은 지난해 목표치(17조2500억원) 대비 16.2% 늘어난 수치다.

당초 지난해 목표치는 23조원이었으나, ‘6·27 대책’ 이후 금융당국의 가계부채 관리 기조에 맞춰 하향 조정된 바 있다. 실제 지난해 정책모기지 공급 실적은 목표치를 상회한 18조6000억원을 기록했다.

주금공은 올해 정책모기지 운용 방향을 ‘취약계층 지원’에 맞춘다. 저소득·저신용자를 비롯해 소상공인과 청년 가구 등 금융 취약계층에 대한 지원 방안을 검토할 방침이다. 이와 함께 다자녀·신혼부부 우대금리 등 기존 정책 지원을 유지하면서 상품 경쟁력 강화와 금융소비자 보호를 핵심 과제로 추진한다.

반면, 주택보증과 주택연금의 공급 목표치는 하향 조정됐다. 올해 주택보증 공급 목표액은 61조4000억원으로 전년(65조7000억원)보다 6.5% 감소했다. 이에 대해 주금공은 “수도권 규제 지역의 전세 보증 비율 하향과 생애최초 특례구입 보증 중단 등 정부의 가계부채 관리 강화 기조를 반영한 결과”라고 설명했다.

주택연금 목표치 역시 지난해 22조9000억원에서 올해 20조원으로 12.7% 낮아졌다. 이는 비수도권 가입을 독려하기 위해 ‘우대형 주택연금’ 등 저가 주택 공급을 확대하면서, 건당 보증 금액이 감소한 데 따른 영향이다.

주금공은 “수요자 맞춤형 보증 공급을 통해 주거 안정을 뒷받침하고, 주택연금은 노후 소득 보장 기능을 강화하는 방향으로 운영하겠다”고 설명했다.

이외에도 주금공은 올해 주요 전략 과제로 ‘AI 기반 업무 혁신’을 꼽았다. 인공지능 전환을 통해 내부 행정 효율을 극대화하는 동시에 대고객 서비스 품질을 한층 끌어올린다는 구상이다.