[헤럴드경제=고승희 기자] SM엔터테인먼트의 오늘을 만든 ‘아시아의 별’ 가수 보아(39, 본명 권보아)가 소속사를 떠난다.

SM엔터테인먼트는 “보아와 오랜 시간 깊이 있는 논의를 거쳐, 12월 31일을 끝으로 25년 동행을 마무리하기로 협의했다”고 12일 밝혔다.

SM은 보아와 함께 한 시간을 돌아보며 “(보아는) 아시아 전역에 한류를 개척한 ‘해외진출의 아이콘’이자 ‘아시아의 별’로 글로벌 음악 팬들의 많은 사랑을 받아왔고, K팝 열풍을 이끌고 있는 수많은 후배들의 롤모델이 됐다”고 평했다.

2000년 불과 만 14세였던 보아는 SM엔터테인먼트 소속으로 데뷔, 아시아 전역에서 사랑받으며 한국 대중음악사에 엄청난 족적을 남겼다. 보아는 SM 창립자인 이수만 전 총괄 프로듀서가 직접 발탁, 2014년엔 비등기 이사로 선임됐다. 이후 SM의 신인 그룹인 NCT 위시 총괄 제작에 참여하며 프로듀싱 역량을 보여줬다.

SM은 “한국 대중음악계에 새로운 역사를 쓴 보아의 특별한 데뷔부터 넘버원 아티스트이자 프로듀서로서 성장한 현재까지, 모든 순간을 기억하며, 그 눈부신 발걸음에 당사가 함께할 수 있어 진심으로 큰 영광이었다”면서 “25년 동안 명실상부 SM의 자부심이자 자랑이며 상징이었다“고 말했다.

■ 다음은 SM엔터테인먼트 입장 전문

안녕하세요. SM엔터테인먼트입니다.

먼저, 항상 아티스트 보아를 사랑해 주시고 응원해 주시는 점핑보아 여러분 및 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀드립니다.

당사는 보아와 오랜 시간 깊이 있는 논의를 거쳐, 12월 31일을 끝으로 25년 동행을 마무리하기로 협의하였습니다.

2000년 만 13살에 데뷔한 보아는 데뷔 25주년이 지난 현재까지 아시아 전역에 한류를 개척한 ‘해외진출의 아이콘’이자 ‘아시아의 별‘로 글로벌 음악 팬들의 많은 사랑을 받아왔고, K팝 열풍을 이끌고 있는 수많은 후배들의 롤모델이 되었습니다.

개척자이자 선구자로서 보아가 걸어온 여정은 보아의 끊임없는 노력과 열정으로 인해 빛나는 성과와 독보적인 기록을 남기며 빛날 수 있었습니다.

한국 대중음악계에 새로운 역사를 쓴 보아의 특별한 데뷔부터 No.1 아티스트이자 프로듀서로서 성장한 현재까지, 모든 순간을 기억하며, 그 눈부신 발걸음에 당사가 함께할 수 있어 진심으로 큰 영광이었습니다.

보아는 25년 동안 명실상부 SM의 자부심이자 자랑이며 상징이었습니다.

비록 당사와의 전속 계약은 종료되나, 보아가 앞으로 보여줄 새로운 활동과 도전 속에서 자신의 역량을 마음껏 발휘하며 ‘아시아의 별’로서 더욱 빛나는 행보를 이어 가길 응원하겠습니다.

새롭게 펼쳐질 보아의 앞날에 많은 사랑과 관심 부탁드립니다.

아티스트가 아닌 권보아의 미래도 응원하며 진심으로 행복하길 바랍니다.

감사합니다.