상장폐지 기준 강화로 부실기업 퇴출 가속 이상 거래 적발·심리, 6개월→3개월로 단축

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국거래소가 상장폐지 기준 강화로 인해 2029년까지 230개 기업이 추가로 퇴출 리스트에 오를 수 있다고 밝혔다. 이억원 금융위원장은 이에 상장폐지 강화에 따른 여러 반발이 있겠지만 확실하게 추진 해달라고 당부했다.

12일 금융위원회에 따르면, 이 위원장은 이날 진행된 한국거래소 업무보고에서 코리아 디스카운트 원인 중 하나인 부실기업 퇴출 지연을 개선하기 위한 부실기업 퇴출 강화의 구체적 계획과 시뮬레이션 결과를 질의하고 자본시장 활성화 및 금융인프라 내실화 등을 논의했다.

거래소는 자체 시뮬레이션 결과에 따르면 다른 요인은 제외하고 기준 상향만으로 오는 2029년까지 약 230개 기업이 상향된 퇴출 기준에 해당할 것으로 추정된다고 밝혔다. 이는 전체 상장회사 중 약 8% 수준에 달한다.

거래소는 “상당히 큰 규모지만 해외와 비교 시에는 여전히 국내 상장회사 수가 많으므로 다산다사(多産多死) 원칙에 따라 전체적인 사장 건전성 관리 유지를 위해 다양한 부실기업 조기 퇴출 방안을 정책당국과 협의해 나가겠다”고 강조했다.

이날 업무보고에서는 불공정 거래 근절 및 자본시장 활성화 관련 질의도 이어졌다. 이 위원장은 “아직도 시장 투명성에 대한 우려가 많다며, 합동대응단에서 거래소는 이상징후를 인지하는 진입단계를 담당하는데 신속한 적발이 늦어지는 이유는 무엇으로 보느냐”고 물었다.

이와 관련 거래소는 “계좌별 조사가 이뤄짐에 따라 지연된 측면이 있었다”며 “다행히 이제 개인별 조사로 전환돼 보다 신속한 감시가 이뤄질 것”이라고 설명했다.

이어 “합동대응단의 추가적 인력 확대가 절실한 상황이므로, 이에 따른 공간 확대 필요성에 대해서도 거래소가 적극 지원하겠다”며 “이 경우 적발·심리에 걸리는 기간이 통상 6개월에서 3개월로 단축될 수 있다”고 덧붙였다.

같은 날 업무보고를 진행한 예탁결제원은 토큰증권 플랫폼 구축 등을 강조했다. 예탁결제원은 토큰증권은 완전히 새로운 형태지만 기존 시스템과 연동해서 원활하게 운영될 수 있도록 충실히 대응하겠다고 강조했다.

이 위원장은 이에 “기술이 계속 변화하고 새로운 증권 관련 서비스가 등장하는 만큼 예탁결제원에서 기존 틀을 벗어나 멀리 미래를 보며 미리 준비하고, 유연하게 대응해달라”고 주문했다.