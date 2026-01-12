[헤럴드경제=이상섭 기자] 공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹을 받는 김병기 더불어민주당 의원이 12일 오후 서울 여의도 중앙당사에서 열린 윤리위원회에 출석하고 있다.
입력 2026-01-12 14:50:33
시위대에 실탄 발사한 이란 정부, 저격수까지 동원…“거리에 시신 수백구”
가디언은 11일 이란 정부가 대규모 반정부 시위를 진압하기 위해 저격수까지 동원해 시위대에 실탄을 발사하고 있다는 소식을 전했으며 사회관계망서비스(SNS)로 전해지는 소식을 보면 당국이 시위대를 겨냥해 실탄 사격을 했고, 사망자 수가 매우 많다는 얘기가 여러 차례 나오고 있다.
[영상]“광화문에서 20분인데” 14억이 7억 됐다 [부동산360]
[헤럴드경제=홍승희 기자] 헤럴드경제 부동산360이 이번에 다녀온 경매 매물은 경기도 덕양구 효자동에 있는 신축 단독주택입니다. 공기 좋은 북한산을 내 앞마당처럼 볼 수 있는 곳인데요. 두 채의 주택, 3개의 도로, 그리고 조그마한 대지까지, 총 6개의 물건을 일괄 매각하는 이른바 ‘패키지 상품’이라고 할 수 있습니다. 특히 광화문에서 대중교통으로 약 20분 만에 닿을 수 있는 이곳은 사실상 서울인데요, 북한산의 자연과 은평뉴타운의 도심을 한 번에 누릴 수 있는 지역으로 통합니다. 가격도 최초 감정평가액은 14억5300만원에 달했지만 지난 두 차례 매각에서 유찰되며 오는 29일 최저입찰가 7억1200만원에 경매가 이뤄질 예정입니다. 이번에도 주인을 찾지 못하면 가격은 약 5억원으로 떨어집니다. 이 집은 어떻게 경매에 나오게 됐고, 왜 아직 팔리지 않았을까요? 직접 찾아가 보니 이 주택만의 비밀이 숨겨져 있었는데요. 자세한 사안은 영상을 통해 확인하시죠.
“50만원 할인에도 안 산다?” 얼마나 안 팔리면… ‘우르르’ 쌓였다
[헤럴드경제=차민주 기자] “갤럭시 S25+, 100만원에 판매합니다.” (중고나라 게시글 중) “이 가격이면 새 폰 사지, 중고폰을 왜 사나” (커뮤니티 게시글 중) KT가 위약금 면제를 발표하면서 ‘가입자 이탈 러시’를 겪고 있는 가운데, 이 영향으로 중고폰 시장에 매물이 쌓이고 있다. KT 이용자가 기존 스마트폰을 잇달아 중고로 판매한 영향으로 풀이된다. 구매 수요보다 매물이 더 빠르게 쌓이면서, 출고가보다 50만원 싼 가격에도 구매자 찾기가 쉽지 않은 모양새다. 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면, 지난 31일 KT가 위약금 면제를 발표한 직후 가입자 이탈이 이어지면서 KT 중고폰 매물이 속속들이 올라오고 있다. 실제 구글 트렌드의 지난 30일간(2025년 12월 6일~2026년 1월 6일) 검색어 ‘KT 중고’의 검색량을 살펴본 결과, 해당 검색어는 지난 31일부터 점진적으로 증가해 지난 5일 검색 관심도 최고 수치인 ‘100’을 달성했다. 또 다른 유사 검색어인 ‘KT 중
박나래 용산집 9000만원 가압류 무용지물…50억 셀프 근저당에 막혔다 [세상&]
[헤럴드경제=이영기 기자] 개그우먼 박나래 씨와, 한때 그를 도왔던 매니저들 사이의 갈등이 점입가경이다. 박씨의 ‘갑질 의혹’을 폭로한 두 매니저가 신청한 9000만원 상당의 박씨에 대한 부동산 가압류가 법원에서 인용됐으나 향후 소송을 벌이더라도 실제로 손에 쥐긴 어려울 수 있단 분석이다. 가압류 인용 결정 전에 박씨 측이 설정한 근저당권 때문이다. 법조계에서는 박씨의 근저당권 설정을 놓고 ‘이례적’이라는 해석을 내놨다. 서울서부지방법원은 최근 박씨의 전 매니저 신모 씨와 이모 씨가 신청한 박씨의 서울 용산구 이태원동 단독주택에 대한 9000만원의 가압류 신청을 인용했다. 신씨가 청구한 5000만원, 이씨가 청구한 4000만원에 신청 모두 받아들였다. 박씨의 자택은 지난 2021년 박씨가 경매를 거쳐 55억원에 낙찰 받아 화제가 된 단독주택이다. 방송에서는 이 집이 공개되기도 했다. 통상 가압류 결정 이후에는 민사소송을 통해 청구 금액을 받아낸다. 그러나 두 매니저가 청구한 금액을