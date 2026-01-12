UKF와 손잡고 미주 창업·투자 연결 강화 현지 투자·멘토링 연계로 글로벌 진출 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금이 미주 한인 창업자 네트워크와 협력 체계를 구축하며 국내 스타트업의 미국 진출 지원에 속도를 낸다.

기술보증기금은 10일 미국 캘리포니아주 레드우드시티에서 열린 ‘UKF 82 Startup Summit 2026’ 행사에서 미주한인창업자연합(United Korean Founders, 이하 ‘UKF’)과 ‘글로벌 K-스타트업 발굴·육성 및 투자연계 협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약은 기보가 실리콘밸리 지점 개소를 계기로 미국 창업·투자 생태계와의 연계를 강화하기 위해 추진됐다. UKF와 협력해 국내 기술중소기업의 글로벌 진출과 투자 유치를 체계적으로 지원한다는 구상이다.

UKF는 실리콘밸리를 중심으로 한인 창업자와 투자자 등 약 1500명 규모의 회원 네트워크를 보유한 비영리단체다. 2024년 설립 이후 국내 스타트업의 미국 진출과 현지 확산을 지원하고 있다.

협약에 따라 양 기관은 국내 유망 중소기업 발굴을 비롯해 미국 투자자와 액셀러레이터 연계를 통한 투자유치 지원에 나선다. 현지 진출 기업을 대상으로 창업, 기술, 사업화, 투자 분야 멘토링과 정보 교류도 추진한다.

아울러 세미나와 포럼 등 공동 행사 개최를 통해 국내 스타트업과 미국 창업·투자 생태계 간 접점을 확대할 계획이다.

기보는 이번 협약을 통해 국내 스타트업의 미국 시장 진출을 단계적으로 지원하고, 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보를 뒷받침한다는 방침이다.

김종호 기보 이사장은 “이번 협약은 국내 기술기업이 미국 창업·투자 생태계에 보다 원활하게 진입할 수 있는 실질적인 협력 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다”며, “기보는 앞으로도 글로벌 네트워크와의 전략적 협업을 확대해 국내 중소기업의 해외 진출을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.