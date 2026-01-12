작년 고용보험 가입자 전년 대비 1.1%↑ 실업급여 누적액 12조2000억원대

[헤럴드경제=이태형 기자] 지난해 고용보험 상시가입자 수 증가 폭이 1997년 고용보험 행정 통계 집계 이래 28년 만에 최저치를 기록했다. 구직급여 연간 누적 지급액은 12조원대로, 역대 최다를 기록했다.

12일 고용노동부가 발표한 ‘고용행정 통계로 본 노동시장 동향’에 따르면 작년 한 해 평균 고용보험 가입자 수는 1553만명으로, 전년 대비 17만4000명(1.1%) 증가했다. 이는 1997년 고용보험 행정 통계 집계 이래 최저 증가 폭이다.

연간 고용보험 가입자 수 증가율은 2019년 3.9%를 기록한 후 코로나 시기에 2%대로 감소했고, 2022년 다시 3.2%로 늘었으나 2023년 2.4%, 2024년 1.6%로 증가 폭이 점차 줄고 있다.

12월 말 기준 고용보험 상시가입자는 1549만3000명으로, 전년도 같은 달보다 18만2000명(1.2%) 증가했다.

이는 2024년 12월에 전년 대비 16만명(1.1%) 증가한 것보다 소폭 늘어난 수치다.

고용보험 가입자 증가 폭은 2021년 12월 43만2000명, 2022년 12월 34만3000명, 2023년 12월 29만7000명, 2024년 16만명으로 점차 줄어들었다.

천경기 노동부 미래고용분석과장은 “15∼64세 인구 감소의 영향”이라며 “65세 이상은 고용보험에 신규 가입할 수 없으니 고령화에 따른 현상으로 볼 수 있다”고 설명했다.

업종별로 보면 제조업과 서비스업은 증가했지만, 건설업은 감소했다.

제조업 가입자 수는 384만8000명으로 식료품, 기타운송장비, 의약품 등을 중심으로 증가했지만 금속가공, 기계장비 등은 감소했다. 7개월 연속 내림세다.

서비스업은 가입자 수가 1075만2000명으로 보건복지, 숙박음식, 전문과학서비스업 위주로 증가했으나 도소매, 정보통신은 감소했다.

건설업 가입자 수는 74만7000명으로, 종합건설업 중심으로 29개월 연속 줄었다.

성별로 보면 남성 가입자는 853만6000명으로 1년 전과 비교해 4만4000명 늘었다. 여성은 695만7000명으로 13만8000명 늘었다.

30대·50대·60세 이상은 각 8만명, 3만8000명, 16만4000명 증가한 반면 29세 이하와 40대는 인구 감소 및 고용 감소 영향으로 각각 8만6000명, 1만5000명 감소했다.

외국인력 도입 확대 등으로 전체 업종 외국인 가입자는 1년 전보다 1만7000명이 증가한 26만9000명으로 집계됐다.

천 과장은 “올해는 서비스업, 특히 보건복지서비스업 중심의 증가세가 지속되리라는 것이 여러 기관의 공통 의견”이라며 “디지털 기술 발전 등으로 정보통신이나 전문과학·기술 서비스업 등에서 증가도 계속될 것”이라고 전망했다.

이어 “다만 제조와 건설 부문은 여전히 우려가 있고, 건설은 특히 단기간에 좋아질 것 같지 않다”며 “고용보험 가입자도 60세 이상이 증가를 주도하고 있어 청년 고용률 회복의 신호탄은 보이지 않는 상황”이라고 덧붙였다.

12월 구직급여(실업급여) 신규신청자는 9만8000명으로 나타났다. 건설업, 숙박음식업 등을 중심으로 작년 같은 기간 대비 3000명(3.3%) 감소했다.

구직급여 지급자는 52만7000명으로 전년 동월 대비 4000명(0.8%) 줄었고, 지급액은 8136억원으로 전년보다 104억원(1.3%) 늘었다.

지난해 1∼11월 기준 누적 구직급여 지급액은 11조4715억원으로, 여기에 12월 잠정치 지급액 8136억원을 고려하면 연간 누적 지급액은 12조2851억원으로 역대 최다를 기록할 것으로 예상된다.

천 과장은 “지급액이 늘어난다고 해서 일자리 상황이 좋지 않다는 것은 아니고, 지급 인원은 감소하는 양상도 보인다”며 “고용보험 가입자 수가 전체적으로 많아지는 등 사회보장 범위가 넓어졌다는 뜻으로 해석하면 될 것”이라고 설명했다.