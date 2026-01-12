정몽규 회장, 그룹 미래전략 워크숍서 강조 “AI 기술 확산 중, 건설 중심 그룹 틀 넘어야”

[헤럴드경제=김희량 기자] 정몽규 HDC그룹 회장이 “미래 50년을 위한 과감한 변화가 필요하다”며 “건설 중심 그룹의 틀을 넘어 핵심 사업을 고도화하고 깊은 고민을 통한 질적 성장을 이어가야 한다”고 밝혔다.

HDC그룹은 8일부터 이틀간 강원도 원주시 오크밸리 리조트에서 2026년도 그룹 미래전략 워크숍을 개최했다고 12일 밝혔다. 이 자리에서 정 회장은 창사 50주년을 기념하며 “우리만의 ‘아이파크 웨이(I PARK WAY)’를 제대로 만들어가야 한다”며 이같이 주문했다.

이번 워크숍에는 정 회장을 비롯해 김회언 HDC 대표, 정경구 HDC현대산업개발 대표 등 그룹 내 13개 계열사 대표이사와 주요 경영진, 리더 등 60여 명이 참여했다. 이들은 모여 그룹의 중장기 성장 전략과 사업 포트폴리오 방향성에 관해 토론을 벌였다.

워크숍에서는 인공지능(AI) 기술 확산과 산업 구조 변화에 대응하기 위해 필요한 노력에 대해 열띤 토론이 이어졌다. 라이프, AI, 인프라 및 에너지 등 HDC의 포트폴리오를 바탕으로 새 사업 기회를 창출하기 위해 건설, IT, 유통, 호텔·리조트 등 기존에 축적된 그룹의 사업 역량과 기술력을 연결해 통합적인 설루션을 제공하자는 의견도 나왔다.

참석자들은 지주회사 체계 강화를 통한 그룹 거버넌스 고도화, 계열사 간 정보 공유 활성화, 물적·인적자원 교류 등에 대해서도 방안을 모색했다. 또 안전·품질 중심의 경영 기조 정착으로 장기적으로 상품 경쟁력과 고객 신뢰를 높이자는 데 뜻을 모았다.

HDC그룹은 이번 미래전략 워크숍에서 논의한 내용을 바탕으로 기존 사업의 수익성을 높이는 동시에 에너지, 인공지능 사물인터넷(AIoT), 인프라 운영 등 신성장 사업에 대한 투자를 확대해 나갈 계획이다. 그룹 차원에서 투자부터 운영까지 이어지는 밸류체인을 체계적으로 연결해 수익 모델을 강화하고 AI를 활용해 기존 사업 영역에서 가치를 새롭게 창출하는 데 집중한다는 전략이다.