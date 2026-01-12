행안부, 2025년 지역안전지수 공표

[헤럴드경제=이태형 기자] 2024년 자살 사망자가 전년보다 894명 늘어나는 등 6개 안전 분야 사망자가 5.6% 증가한 것으로 집계됐다.

행정안전부는 12일 2024년 재난·안전 통계를 기준으로 ‘2025년 시도 및 시군구별 지역안전지수’를 공표했다.

지역안전지수는 ‘재난 및 안전관리 기본법’에 따라 지역별 안전수준을 진단·분석한 지표다.

안전 관련 각종 통계를 활용해 자치단체별로 ▷교통사고 ▷화재 ▷범죄 ▷생활안전 ▷자살 ▷감염병 등 6개 분야 안전 역량을 1∼5등급으로 분류해 2015년부터 매년 발표하고 있다.

이날 공표된 지표에 따르면 2024년 6개 분야 사망자 수는 2만3112명으로 전년 대비 1226명(5.6%) 증가했다.

분야별 사망자는 자살 894명, 생활안전 264명, 감염병 73명, 화재 24명, 범죄 2명이 각각 증가했다.

반면 교통사고 사망자는 2334명으로 전년 대비 1.3%(31명) 감소했다.

인구 10만 명당 사망자 수를 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균과 비교하면 한국의 범죄·화재·생활안전·교통사고 분야의 안전 역량은 우수한 수준이지만, 자살과 감염병 분야는 개선이 필요하다.

자살은 OECD 평균보다 2.6배, 감염병은 1.7배 많은 것으로 나타났다.

분야별로 안전지수 1등급을 받은 시도는 ‘교통사고’ 서울·경기, ‘화재’ 울산·경기, ‘범죄’ 세종·전남, ‘생활안전’ 부산·경기, ‘자살 및 감염병’ 세종·경기다.

시군구 중 3개 분야 이상에서 전년 대비 안전지수가 개선된 지역은 삼척시, 울릉군 등 35곳이다.

자세한 결과는 행안부, 국립재난연구원, 생활안전지도 누리집에서 확인할 수 있다.

행안부는 안전지수가 낮은 취약지역을 대상으로 위험 요소 분석과 맞춤형 대책 수립 등 컨설팅을 지원할 예정이다.

윤호중 행안부 장관은 “지방정부와 함께 지역안전지수를 관리해 최근 증가하고 있는 자살과 생활안전 사고를 줄여 나가겠다”라며 “국민주권정부가 역점을 둬 추진하고 있는 안전한 일터 조성을 위해 지역안전지수에 산업재해 분야를 새롭게 도입해 지방정부의 참여와 개선을 독려하겠다”라고 밝혔다.