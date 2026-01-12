노동장관, 산하기관 업무보고에서 밝혀 “노동시장, 대전환에 직면…근본적 혁신 나서야”

[헤럴드경제=이태형 기자] 김영훈 고용노동부 장관은 12일 “1분기 내로 전 부처 공공부문 비정규직 실태조사를 실시하고, 처우개선 대책을 마련할 계획”이라고 말했다.

김 장관은 이날 노동부 산하기관 업무보고 모두발언에서 “공공기관은 모범적 사용자로서 책임을 다해야 한다”며 “우리와 함께 일하는 비정규직 노동자들부터 ‘우리 노동부’라고 느끼도록 처우개선에 힘써야 한다”며 이같이 밝혔다.

김 장관은 또 “지금 우리 노동시장은 대전환에 직면해 있다”며 “AI 기술변화와 저출생·고령화 등의 변화를 맞아 공공기관이 단순한 적응을 넘어 근본적 혁신에 나서야 한다”고 당부했다.

그는 “AI 기술혁명은 노동자에게 실직의 공포가 아니라 능력 향상의 도구가 돼야 한다”며 “기술 발전이 일자리를 위협한다는 불안감을 해소하는 것이 우리 모두의 책무”라고 말했다.

또 “인구 감소라는 위기는 노동의 가치와 소중함을 다시 일깨우고 있다”며 “저출생·고령화라는 국가 비상사태에 대응해 노동시장 참여 확대를 위한 가교가 돼야 한다”고 덧붙였다.

김 장관은 “산업전환 과정에서 낙오되는 노동자가 없어야 한다”며 “노동자들이 새로운 일자리에 조속히 적응할 수 있도록 선제적으로 지원하는 것이 중요하다”고 강조했다.

그는 청년·중장년·취약계층 등 맞춤형 AI 직업훈련, 외국인 노동자의 정착지원, AI를 활용한 구인·구직 서비스의 고도화로 일자리 미스매치 해소, 사회적기업 활성화로 지역 활성화를 위한 거버넌스 구축, 장애인 일자리 기회 확대와 역량지원 강화 등을 당부했다.