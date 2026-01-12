원예 등 5개 분야 7개 사업 시행 내달 12일까지 사업 참여자 접수

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시농업기술센터가 2026년 새해를 맞아 농가 소득 향상을 위해 농업 신기술 보급에 나선다.

울산시농업기술센터는 올해 총 4억4100만원의 사업비를 투입해 ‘2026년 신기술보급 시범사업’을 추진한다고 밝혔다. 올해 보급하는 신기술은 농촌진흥청에서 개발한 원예 등 5개 분야 7개 사업이다.

분야별로는 ▷원예 분야 ‘미세먼지 및 저일조 대응 시설딸기 보광기술 시범’(5000만원) ▷화훼 분야 ‘국내 육성 화훼 품종 안정생산 기술시범’(6000만원), ‘미래세대상 식물활용 기술시범’(4000만원) ▷축산 분야 ‘거세 한우 고온기 스트레스 저감기술 보급시범’(2100만원), ‘혼파기술활용 국내 육성 조사료 생산단지 조성시범’(5000만원) ▷과수 분야 ‘교미교란 실리콘 방출기를 활용한 천공성 나방 관리기술시범’(2000만원) ▷농기계 분야 ‘주산지 일관기계화’(2억원) 사업이 시행된다.

신청 대상은 울산 지역 농업인과 농업 단체로, 내달 12일까지 사업별 신청 서류를 갖춰 울산시농업기술센터에 방문 접수하면 된다.

농업기술센터는 현지 조사를 거쳐 2월 중 내부 관계자와 외부 농업 전문가로 구성된 농업산·학협동심의회를 열어 최종 대상자를 선정한다.

사업별 지원 자격과 규모 등 자세한 내용은 울산시농업기술센터 누리집을 참고하거나 해당 사업 부서로 문의하면 된다.