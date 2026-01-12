한달 만기 적금 매일 입금 시 랜덤금리 적립 지난 30일부터 시즌5 운영중

[헤럴드경제=정호원 기자] 케이뱅크는 ‘궁금한 적금’이 출시 1년 여 만에 누적 개설 계좌 수 100만좌를 돌파했다고 12일 밝혔다.

‘궁금한 적금’은 한달 만기 적금으로 매일 입금할 때마다 랜덤 금리가 적립되고 한 달 뒤 만기 시에 누적된 금리가 적용된다. 시작 기본 금리는 연 0.7%로 31일 동안 빠짐없이 입금할 경우 최고 연 6.7%를 받을 수 있다.

출시 이후 총 5번의 시즌을 거친 ‘궁금한 적금’은 시즌별 평균 재가입률이 80%에 달한다. 시즌별로 평균 개설 계좌 수는 20만좌를 넘었고, 출시 1년 여 만에 100만좌를 돌파했다.

출시 초기에는 귀여운 캐릭터로 2030 고객의 비중이 높았으나 점차 ‘습관형 상품’으로 인식되면서 누적 가입 고객의 60%가 4050이 차지하는 등 가입 연령대도 확대됐다.

매일 습관에 재미를 더할 수 있도록 시즌에 따라 새로운 캐릭터와 콜라보를 통해 짧은 이야기가 열리는 것이 차별화된 요소다.

현재는 일러스트 작가 수키도키와 협업한 시즌 5를 지난달 30일부터 운영 중이다. 매일 입금할 때마다 쥐순이와 친구들의 새로운 일러스트를 만날 수 있다. 이번 시즌부터는 이미지를 저장하는 기능을 추가해 일러스트를 소장하고 SNS에 올리거나 공유할 수 있다.

케이뱅크 관계자는 “매일 저금 습관을 길러주는 궁금한 적금의 매력에 한 번 가입한 사람은 계속 가입해 N차 가입을 하게 된 것이 인기 비결이다”며 “앞으로도 고객에 다양한 상품과 서비스로 새로운 금융 경험을 제공하겠다”고 말했다.