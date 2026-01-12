‘깨끗한정원’ 발안천·의릉·오송…서울 보라매공원에 ‘포포랜드’

[헤럴드경제=강승연 기자] 깨끗한나라는 도시녹화 및 정원문화 활성화에 기여한 공로를 인정받아 서울시 표창을 받았다고 12일 밝혔다.

깨끗한나라는 ‘건강하고 깨끗한 세상을 위한 선순환’이라는 가치를 바탕으로 대표 사회공헌 캠페인 ‘클린사이클(Kleancycle)’을 추진하며 지역사회와 함께 ESG 활동을 펼쳐왔다. 장기 녹지 조성 프로젝트 ‘깨끗한정원’은 현재까지 경기도 화성 발안천, 조선왕릉 의릉, 청주 오송호수공원 등 세 곳에 조성했다.

작년에는 서울시와 협력해 네 번째 ‘깨끗한정원’인 ‘포포랜드(사진)’를 서울국제정원박람회 기업정원 부문에 선보였다. 반려동물 전문 브랜드 ‘포포몽(PAW-PAW MONG)’에서 이름을 딴 ‘포포랜드’는 반려동물과 반려인이 함께하는 건강한 일상을 응원하는 취지로 기획한 참여형 정원이다.

‘포포랜드’는 약 400㎡(121평) 규모다. 곡선형 산책로와 얕은 언덕, 반려동물이 선호하는 색감과 부드러운 질감의 관목을 심었다.

깨끗한나라 관계자는 “앞으로도 ‘깨끗한정원’을 비롯한 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회에 긍정적인 변화를 확산시키겠다”고 말했다.