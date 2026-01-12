주유 지역 인근 내 가장 저렴한 유가 적용

[헤럴드경제=한영대 기자] GS칼텍스는 현대카드와 새로운 고객 경험을 제공하는 신개념 주유 상업자 표시 신용카드(PLCC)인 ‘에너지플러스 현대카드’를 선보인다고 12일 밝혔다.

에너지플러스 현대카드는 주유 시 인근 지역 내 가장 저렴한 유가를 적용 받을 수 있는 최저가 보장 할인 혜택을 담았다.

대부분 운전자들은 거리가 멀더라도 낮은 가격에 주유할 수 있는 단골 주유소를 이용하는 등의 번거로움을 겪고 있다. 에너지플러스 현대카드의 최저가 적용 할인 혜택은 회원들의 불편을 해결해 줄 수 있을 것으로 기대된다.

전국 어느 GS칼텍스 주유소에서 주유하든 인근 지역 내 최저 유가를 적용 받을 수 있다. 최저가는 주유 당일 반경 5㎞ 이내에 있는 국내 4대 정유사(GS칼텍스, SK에너지, S-OIL, HD현대오일뱅크) 주유소 및 알뜰주유소에서 판매 중인 동일 유종간 가격 비교를 통해 결정된다. 최저가 정보는 한국석유공사가 운영하는 유가 정보 포털 오피넷과 연동해 제공받는다.

GS칼텍스의 주유 간편 결제 서비스인 에너지플러스 앱을 통한 바로주유 서비스를 이용하면 결제금액의 5%를 추가로 할인 받을 수 있다. 주차를 포함해 세차, 정비 등 큰 비용이 들어가는 차량 유지 관리 영역에서도 결제금액의 5% 할인 혜택을 누릴 수 있다. 에너지플러스 현대카드의 연회비는 1만원이다. 발급 즉시 에너지플러스 앱에 등록해 사용 가능하다.

김창수 GS칼텍스 모빌리티앤마케팅본부 부사장은 “정유업계 최초로 선보이는 최저가 적용 할인 혜택은 주유 카드의 패러다임을 완전히 뒤바꾸는 혁신적인 혜택“이라며 ”GS칼텍스와 현대카드는 에너지플러스 현대카드를 통해 고객의 더욱 편리한 주유 라이프를 위해 노력해 나갈 것“이라고 말했다.