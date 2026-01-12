3사 임직원 80여 명 부산 금정산 등반 안전 운항과 성공적인 통합 기원 결의식 가져

[헤럴드경제=서재근 기자] 진에어는 에어부산, 에어서울 임직원들과 지난 10일 부산 금정산에서 안전 운항을 기원하는 합동 등반 대회를 진행했다고 12일 밝혔다.

이번 산행은 새해를 맞아 한 해의 안전 운항을 기원하고 3사 임직원 간의 친목을 다지기 위해 마련됐으며, 참석자 80여 명은 총 8.5㎞에 이르는 코스를 완주했다.

3사 임직원들은 이날 오전 범어사에 집결해 간단한 인사와 스트레칭 뒤 산행을 시작했다. 참가자들은 동료들과 서로 이동 속도를 맞추고 끌어주며 함께 산에 올랐다. 내원암, 고당봉, 북문, 산성마을 등에서 휴식을 취하며 대화를 나누고 사진을 찍는 모습도 곳곳에서 이어졌다.

산행 중에는 3사의 안전 운항과 성공적인 통합을 기원하는 결의식도 진행됐다. 특히, 이번 산행은 최근 국립공원으로 지정된 금정산에서 진행돼 의미를 더했다. 산행은 3시간가량 이어졌으며 단 한 명의 낙오자 없이 안전하게 마무리됐다.

진에어 관계자는 “산행을 함께하며 절대 안전의 가치를 다시 한번 공유하고 ‘원팀’의 의지를 다질 수 있었다”며 “올해도 고객이 신뢰할 수 있는 안전 운항을 기본으로, 내부 구성원들과 지속적인 소통을 이어가며 3사가 하나 되는 여정을 함께 만들어가겠다”고 말했다.

한편, 3사 임직원들은 지난해부터 각 분야에서 스킨십을 확대하며 유대감을 높여오고 있다.

올해 1월부터는 에어부산의 브리핑실(비행준비실)을 공동으로 사용하며 상호 간 이해를 높이고 있으며, 3사 임직원들의 소통과 정보 공유를 돕기 위한 ‘통합 뉴스레터’를 창간하기도 했다. 이 외에도 마라톤 대회 공동 참여, 정비 본부 합동 체육대회, 합동 봉사활동, 객실훈련교관 합동 훈련 등을 진행했다.