조리 매뉴얼 준수 등 우수매장 20곳 선정

[헤럴드경제=박연수 기자] 제너시스BBQ 그룹이 가맹점주(이하 패밀리)와 동반 성장을 위해 우수 매장에 지원금을 제공했다고 12일 밝혔다.

BBQ는 전국 패밀리 매장 중 ▷QCS(품질·청결·서비스) 관리 ▷고객서비스 응대 ▷직원 안전관리 ▷조리 매뉴얼 준수 등 운영 관리가 우수한 20개 매장을 선정했다. 각 패밀리에게 200만원씩 장려금을 제공했다.

BBQ의 상생경영은 꾸준하다. 2020년 8월, ‘신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)’으로 외식업계 전반이 큰 타격을 입었던 당시엔 ‘네고왕’ 프로모션을 한 달간 진행하며 BBQ앱 가입자 약 260만명에게 7000원 할인 쿠폰을 제공했다. 약 260만명이 사용한 쿠폰 규모는 360억원에 달했다. 프로모션 비용은 전액 본사가 부담했다.

이보다 앞선 1997년에는 국내 프랜차이즈 업계 최초로 공식 협의체인 ‘운영위원회’를 출범시켰다. 2017년에는 패밀리를 ‘동’, 본사를 ‘행’으로 하는 ‘동행위원회’로 발전시켜 신메뉴와 마케팅 등 현안을 논의했다.

BBQ 관계자는 “패밀리는 BBQ의 성장을 함께 만든 가장 중요한 파트너”라며 “‘패밀리가 살아야 본사가 산다’는 경영 철학 실천과 두터운 신뢰 관계를 바탕으로 다양한 정책을 펼치겠다”고 말했다.