포카리스웨트 라이브스웨트, 도쿄마라톤 목표 트레이닝

[헤럴드경제=박연수 기자] 동아오츠카는 체험형 러닝 크루 프로그램 ‘포카리스웨트 라이브스웨트’ 9기(사진)를 출범했다고 12일 밝혔다.

지난 2018년부터 이어진 포카리스웨트 라이브스웨트는 소비자들이 스포츠를 경험하고 건강한 라이프스타일을 실천하도록 기획했다.

이번 9기는 포카리스웨트 및 포카리러너스 공식 SNS(사회관계망서비스)를 통해 공개 모집한 50명을 선발했다. 3월 1일 도쿄마라톤 참가가 목표다.

선발된 참가자들은 전 마라톤 국가대표 권은주 감독의 지도 아래 8주간 전문적이고 체계적인 러닝 트레이닝에 참여한다. 참가자 전원에겐 포카리스웨트 음료와 다양한 러닝 물품이 제공된다. 대회 기간에는 현장 컨디셔닝 지원도 이뤄진다.

동아오츠카 관계자는 “포카리스웨트 라이브스웨트는 소비자와 함께 땀 흘리며 스포츠의 가치를 공유하는 프로그램”이라며 “앞으로도 다양한 스포츠 경험을 통해 건강한 라이프스타일을 응원해 나갈 것”이라고 말했다.