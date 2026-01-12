[헤럴드경제=양대근 기자] 경기도지사 출마를 선언한 더불어민주당 김병주 국회의원(전 한미연합사 부사령관·육군 대장)이 테슬라 최고경영자 일론 머스크에게 경기 북부 미군 반환 공여지를 테슬라의 차세대 AI 연구·지휘 거점이자 아시아 기가팩토리 후보지로 제안하는 공개 서한을 발송했다.

김 의원은 11일 자신의 공식 SNS(X·페이스북)를 통해 국문·영문 서한을 공개하며 “과거 전쟁의 최전선이었던 경기 북부를, 이제 인류 미래의 최전선으로 전환하자”는 이재명 정부 시대의 국가 전략 비전을 분명히 밝혔다.

김 의원은 서한에서 경기 북부에 광범위하게 분포한 미군 반환 공여지를 “수도권에서 유일하게 남은 대규모 전략 산업 부지”로 규정하며, 이를 테슬라의 AI 연구·제조·지휘 기능을 아우르는 아시아 핵심 거점으로 활용할 것을 공식 제안했다.

테슬라 경기북부 후보지 제안 구상과 관련 그는 “칼을 녹여 쟁기를 만드는(Swords into Plowshares) 역사적 전환” 이라고 표현하며, 분단과 군사 충돌의 상징을 평화·기술·미래 산업의 글로벌 허브로 바꾸는 여정에 테슬라가 함께해 줄 것을 요청했다.

접경지역이라는 이유로 제기되는 안보 우려에 대해 김 의원은 “안보는 거리가 아니라 관리와 전략의 문제”라며 “이재명 정부, 국방부와 직접 협의해 경기 북부 미군 반환지를 아시아에서 가장 안전한 ‘테크-안전 지대(Tech-Safety Zone)’로 만들겠다”고 밝혔다.

이어 “한미연합사를 지휘했던 군사·안보 인맥과 경험을 동원해 기술과 안전이 공존하는 세계 최고 수준의 산업 환경을 직접 설계하겠다”고 강조했다. 김병주 의원은 머스크에게 전례 없는 파격 제안도 덧붙였다. “머스크가 방한한다면 직접 현장을 안내하며 군사 작전 수준의 정밀한 브리핑을 제공하겠다”며 “불필요한 행정 장벽을 제거하고 모든 절차를 ‘테슬라의 속도(Tesla Speed)’에 맞추겠다”고 약속했다.

이번 공개 서한에 대해 김 의원은 “경기도지사는 단순한 행정 책임자가 아니라 도민의 먹거리를 위해 글로벌 전장에서 승리해야 하는 전략 사령관”이라며 “미군 공여지를 AI와 미래 산업의 메카로 전환하는 일은 경기 북부의 오랜 희생에 대한 보상이자 이재명 정부가 지향하는 균형발전·첨단산업 국가 전략의 결정판”이라고 설명했다.