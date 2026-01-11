[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군은 지역 특산물인 화원 미나리가 이번달부터 가락시장 등 수도권 시장에 출하돼 전국 소비자들에게 선보인다.

11일 달성군에 따르면 화원농협 미나리 작목반(이하 작목반)은 대한민국 최대 규모를 자랑하는 가락농수산물종합도매시장(이하 가락시장)과 지난달 말 정식 상견례 자리를 갖고 2026년 새해 벽두부터 본격적인 화원 미나리 출하를 개시했다.

가락시장에서 화원미나리 박스가 등장한 풍경은 불과 1년 전만 해도 예상하기 어려웠던 변화의 단면이다.

올해부터 화원 미나리를 가락시장에 출하하게 된 계기는 미나리 농가의 하우스 영업 행위로 인한 빈번한 민원 발생을 정상화하기 위한 달성군의 노력에 있었다.

오랜기간 관행처럼 이어져 온 하우스 영업 행위에 대해 달성군은 2025년 1월부터 본격적인 집중 단속을 예고하며 농가의 관습적인 영업 행위에 제동을 걸었다.

물론 오랜 기간 지속돼 온 하우스 영업 행위를 단기간 내에 근절하는 과정이 순탄하지만은 않았다.

달성군은 지난 1년간 미나리 유통 정상화를 위해 작목반과 화원농협 등 관계자들과 수차례 간담회를 개최하고 소비 판로 개척과 신규 사업 발굴 등을 위해 지속적으로 노력해 왔다.

이 과정에서 특히 주목할 점은 달성군이 미나리 축제 개최와 상설판매장 설치 등 다양한 유통 방안을 제안했으나 작목반은 일회성 행사 중심의 단기적 효과보다는 농가에 지속적이고 실질적인 도움이 될 수 있는 사업 발굴을 통한 자생력 강화에 초점을 맞춘 예산 지원을 요청했다.

이에 달성군은 2026년 미나리 판로 개척의 조기 정착을 목표로 ‘미나리 소비촉진 판매지원 신규사업’을 반영해 가락시장 출하 등 수도권 판로 개척 초기 단계에서 작목반의 부담을 최소화하기 위한 물류비(운송비) 지원 예산을 신규 편성했다.

또 연례 사업인 ‘농산물 판매 박스 지원사업’과 연계해 기존 제작 지원 박스(10kg·5kg)와 포장재(800g)에 더해 수도권 소비자 선호에 맞춘 4kg 박스와 200g 포장재를 신규 제작하기 위한 예산을 추가 편성하는 등 유통 정상화에 속도를 냈다.

이와 함께 ‘참달성’ 온라인 쇼핑몰을 전면 개편하고 2026년 고향사랑 기부제 답례품으로 선정됨에 따라 ‘고향사랑e음’ 쇼핑몰을 통해서도 소비자들이 달성군 화원 미나리를 손쉽게 비대면으로 구매할 수 있도록 온라인 유통·판매를 확대했다.

이에 따라 40여 개 작목반 농가는 “그동안 하우스 영업을 통한 소득 창출 과정에서 부담을 느껴왔으나 이를 전화위복의 계기로 삼아 달성군 화원 미나리를 전국에 알리는 기회로 만들자는 데 뜻을 모았다“며 ”달성군·작목반·화원농협이 함께 이룬 협력의 성과“라고 밝혔다.

최재훈 달성군수는 “무엇보다 이번 사례는 미나리 작목반이 주체가 돼 자생력 강화를 통해 이뤄낸 성과라는 점에서 더욱 의미가 크다”며 “앞으로도 달성군 화원 미나리가 지역을 대표하는 특산물로서 전국적인 인지도를 더욱 높일 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.