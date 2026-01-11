[헤럴드경제=고승희 기자] ‘히어로’여, 영원하라 !

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 전 세계를 강타하고, 우즈 ( WOODZ)가 역주행 아이콘으로 등극하고, 그룹 스트레이 키즈와 트와이스가 K-팝 강자로 우뚝 설 때, 여전히 눈에 띄는 이름 하나가 있다. 가수 임영웅이다. 트로트 오디션 프로그램 ‘미스터 트롯’(TV조선)의 초대 우승자로 세상에 알려진 이후, 임영웅은 내내 차트 포식자로 자리하고 있다.

최근 써클차트가 발표한 2025년 연간차트에 따르면 임영웅은

임영웅은 다운로드 차트에서 정상에 올랐다. 임영웅의 ‘천국보다 아름다운’으로 1위, ‘순간을 영원처럼’이 3위 올라 5년 연속 차트 정상을 지켰다.

연간 다운로드 차트에선 톱50 내 무려 12곡이나 올렸다. 특정 장르를 벗어나 다양한 음악적 스펙트럼을 증명하고 있는 임영운은 어느새 이름 자체로 ‘하나의 장르’가 된 상황이다.

‘케이팝 데몬 헌터스’는 미국 빌보드, 영국 오피셜은 물론 국내 차트 역시 완전히 강타했다. 한국계 미국인 가수들인 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 부른 헌트릭스의 ‘골든’은 글로벌 K-팝 차트 1위에 안착했다. ‘골든’은 2025년 27주차에 1위로 진입하여 52주차까지 26주 연속 1위를 굳건히 지키며 2025년의 대표곡으로 거듭났다.

우즈는 명실상부 ‘역주행 아이콘’이었다. 2023년 4월 발매한 미니 5집 ‘OO-LI’의 수록곡인 ‘드로우닝(Drowning)’은 역주행 열풍에 힘 입어 디지털(써클지수 687,339,423), 스트리밍차트 정상에 등극하며 2관왕을 안았다. 2025년 1주차 디지털차트 10위를 기록한 이 곡은 19주차에 마침내 1위를 차지했다.

스트레이 키즈(Stray Kids)는 정규 4집 ‘카르마(KARMA)’로 앨범차트(앨범 판매량 339만 7810장), 리테일 앨범차트(소매점 판매량 109만 5914장) 1위에 랭크되며 2관왕을 안았다. 신보가 나오면 구보 판매량도 덩달아 뛰었다. ‘카르마’가 300만, ‘두 잇(DO IT)’이 200만 장 넘게 팔리며 3위에 올랐다. 2021년 발매된 ‘노이지(NOEASY)’, 2024년 발매된 ‘합(合, HOP)’ 등 신보와 구보를 아우르며 총 7회의 써클 인증을 얻었다.

데뷔 10주년을 맞이한 트와이스는 새롭게 개편된 소셜차트3.0 정상을 차지했다.