[헤럴드경제 = 서병기선임기자]‘인간 비타민’ 츄가 신비로운 ‘AI 여신’으로 완벽하게 변신했다.

지난 10일 오후 6시 츄는 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 정규 앨범의 동명 타이틀곡 ‘XO, My Cyberlove’ 퍼포먼스 비디오를 공개하며 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.

공개된 영상 속 츄는 화이트 톤 배경과 사이보그적 무드의 공간을 배경으로 등장해 신비로운 분위기를 자아낸다. 현실과 가상을 넘나드는 몽환적인 감성 속에서 섬세한 표정 연기와 독특한 제스처로 퍼포먼스의 서사를 완성하며 보는 이들의 몰입도를 높인다.

특히 리드미컬하게 흐르는 멜로디에 맞춰 펼쳐지는 퍼포먼스는 츄 특유의 사랑스러움에 한층 깊어진 카리스마가 더해져 시선을 사로잡는다. 부드러우면서도 힘 있는 동작, 절제된 동선 속에서 폭발하는 에너지는 츄의 완벽한 콘셉트 소화력을 입증한다.

츄의 첫 정규 앨범 ‘XO, My Cyberlove’는 현실과 가상이 중첩되는 현시대 속에서 변화하는 ‘관계의 형태’를 섬세하게 포착한 작품이다. 디지털 신호와 화면 너머로 이어지는 사랑의 방식, 그 안에 담긴 설렘과 외로움을 츄만의 존재감 있는 보컬과 감성으로 풀어낸 현대적 러브 스토리가 담겼다.

동명의 타이틀곡 ‘XO, My Cyberlove’는 반짝이는 신스 사운드와 80년대 레트로 질감, K-POP 특유의 세련된 에너지가 어우러진 아날로그 팝 트랙으로 몽환적인 분위기 속에서도 중독성 강한 멜로디 라인이 인상적이다.

한편, 지난 7일 첫 정규 앨범 ‘XO, My Cyberlove’를 발매하며 컴백한 츄는 음악 방송과 다양한 콘텐츠를 통해 활발한 활동으로 팬들과의 소통을 이어갈 예정이다.