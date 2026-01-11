록펠러센터 전망대에 오르면, 뉴욕 고을의 천촌만락을 굽어본다. 새해 리셋,쇄신 여행지로 삼을 만 하다.
록펠러센터 전망대에 오르면, 뉴욕 고을의 천촌만락을 굽어본다. 새해 리셋,쇄신 여행지로 삼을 만 하다.

[헤럴드경제=함영훈 기자] 뉴욕시의 대표적인 겨울 프로모션 뉴욕시 머스트-씨 위크(Must-See Week)가 돌아온다.

뉴욕의 상징적인 명소 록펠러센터도 이번 뉴욕시 ‘머스트-씨 위크’에 참여해, 보다 합리적인 가격으로 뉴욕의 다채로운 겨울 경험을 선사하겠다고 밝혔다.

오는20일 부터 2월 12일까지, 뉴욕관광청(NYC Tourism) 등이 뉴욕 전역에서 진행하는 머스트-씨 위크 기간 동안, 방문객들은 톱 오브 더 락 전망대 부터 겨울 시즌 뉴욕을 대표하는 아이스 스케이팅 명소 더 링크 까지, 록펠러 센터의 주요 명소를 원플러스원(미국표현 two-for-one) 혜택으로 즐길 수 있다.

체험들 중간중간에 록펠러 센터의 신상, 리테일 공간도 주목할 만하다. 미국 유일의 향수 팝업 스토어, 디저트 스토어 등이 새롭게 문을 열었다.

록펠러센터에 새로 문을 연 디저트스토어

90여년의 역사를 가진 록펠러센터는 뉴욕의 심장부에서 그간 수많은 글로벌 이벤트를 열었다.

‘도시 안의 도시’ 컨셉트의 이곳에는 전망대, 더 링크 외에 라디오시티뮤지엄홀, NBC스튜디오, 50여개의 쇼핑샵, 하이엔드 레스토랑, 주요 이벤트 베뉴, 100점 이상의 상설 공공 예술 컬렉션을 보유하고 있다.


