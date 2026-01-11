김현정 “차이나게이트류의 음모론”

[헤럴드경제=강문규 기자] 더불어민주당은 11일 온라인 댓글에 국적을 표기와 외국인 투표권 제한 등 장동혁 국민의힘 대표의 주장에 대해 “극우 논리 음모론 뒤에 숨는 ‘현실 부정’ 을 멈추라”고 지적했다.

김현정 원내대변인 이날 국회 소통관에서 브리핑을 통해 “장 대표가 도대체 이 시점에 이런 주장을 들고나온 저의가 무엇인가. 곤두박질치는 지지율을 ‘외부 세력의 개입’ 탓으로 돌려보겠다는 비겁한 현실 회피이자 얄팍한 꼼수 아닌가”라고 말했다.

김 원내대변인은 “지금 국민의힘이 내놓은 주장은 그동안 일부 극우 유튜버들이 앵무새처럼 반복해 온 주장과 토씨 하나 다르지 않다”고 했다.

이어 “국민의힘은 자신들의 극우적 시각과 배치되는 여론을 마주할 때마다 혐중론을 들고 나왔다”며 “지금도 반쪽짜리 내란 사과 이후, 지지율이 오르지 않자 또 다시 ‘중국 댓글 부대의 조직적 개입이다’라며 차이나게이트류의 음모론을 퍼뜨려 려 하고 있다”고 밝혔다.

그는 “국민의힘은 극우의 논리에 올라타 현실을 도피하지 말라”며 “민심의 이반이라는 뼈아픈 현실은 음모론으로 눈과 귀를 막는다고 해서 사라지지는 않는다”라고 했다.