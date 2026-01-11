▲행정 ▲보건복지 ▲청년문화 ▲청정안전 ▲시설개관 등 5개 분야 29개 신규·변경 제도와 사업 소개... 관악구청 누리집 내 전자책을 통해 열람 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 병오년 새해를 맞아 구민 생활에 유용한 정보를 담은 ‘2026년 달라지는 관악생활’ 전자책을 발간했다.

구는 올해 신설되거나 변경된 29개 생활밀착형 정책을 ▲일반행정 ▲보건복지 ▲청년문화 ▲청정 안전 ▲시설 개관 등 5개 분야로 나누어 한 곳에 담았다.

일반행정 분야에서는 ‘정비사업 전자투표’와 ‘온라인총회 시행’이 대표적이다. 재개발·재건축 등 정비사업 시행 시 조합원의 전자적 의결 참여 기회를 확대하고, 보다 공정하고 투명한 의사결정에 이바지할 것으로 구는 기대한다.

또, ‘전세가격 안내 서비스’를 시행해 적정 전세가격 정보를 제공하고, 청년과 직장인 등을 위한 맞춤형 전월세 안심계약 도움 서비스를 함께 시행해 전세 사기 예방에 힘쓸 방침이다.

보건복지 분야에서는 오는 3월부터 전면 시행되는 돌봄통합지원법에 따라 ‘일상 돌봄서비스’가 새롭게 시행된다.

이는 질병, 사회적 고립 등으로 어려움을 겪는 청년·중장년·가족돌봄 청년을 대상으로 가사와 식사, 병원 동행, 심리 지원 등을 통합 제공해, 돌봄 사각지대 해소와 일상 회복을 돕는 관악형 통합돌봄 정책이다.

아울러 구는 ‘국민 기초생활보장 제도’ 정비를 통해 ▲기준 중위소득 인상 ▲생계급여 기준액 증가 ▲소득 공제 확대 ▲자동차 기준 완화 등 주민의 기본적인 삶 보장을 한층 더 강화한다.

특히 ‘아이돌봄 지원사업’의 정부 지원 대상이 기존의 중위소득 200% 이하에서 250% 이하로 확대돼 양육 공백 가구의 부담이 줄어들 예정이다. 관악구에 거주 난임부부에게 1인 최대 120만 원을 지원하는 ‘관악형 한의약 난임 치료 지원사업’도 새롭게 도입된다.

청년문화 분야에서는 지난해 연말부터 일부 행정동에 시범적으로 운영해 온 관악구 1인 가구 전입 청년 ‘웰컴키트’를 21개 전체 동에서 확대 제공한다.

아울러 ‘청년 주거환경개선비 지원사업’도 함께 추진해 주거비 부담이 큰 사회초년생 등 청년들에게 쾌적한 주거 환경을 제공하여 지역 내 안정적인 정착을 지원한다.

지난해 하반기 문을 연 관악형 청년 취·창업 아카데미인 ‘관악드림온 아카데미’의 경우 맞춤형 진로 설계부터 실무 중심의 취·창업 교육까지 전 과정을 통합 지원하는 원스톱 시스템을 본격적으로 운영할 계획이다.

청정안전 분야에서는 공공 문화시설 셔틀버스 ‘관악 강감찬 버스’의 정식 운영 시작을 꼽을 수 있다. 구는 지난해 12월 한 달간 시범운행을 통해 난향동과 남현동 내 교통취약지역의 공공 문화시설 접근성을 확대하며 주민들의 큰 호응을 얻었다.

‘모래내공원 공영주차장’도 지난 5일부터 운영을 시작해 유동인구가 많은 샤로수길의 주차 부담을 덜고, 구민의 교통 편의 증진에 기여한다.

구는 2026년 달라지는 관악생활을 통해 지난달 새롭게 개관한 ‘관악더행복마루’를 소개했다. ‘관악더행복마루’는 강감찬관악종합사회복지관과 강감찬관악체육센터를 한 곳에 갖춘 원스톱 종합 복지문화공간으로 주민의 건강한 일상에 이바지하는 지역 공동체의 중심으로 거듭날 예정이다.

2026년 달라지는 관악생활 전자책은 관악구청 누리집(행정정보→구정운영→행정간행물)에서 확인할 수 있다. 박준희 구청장은 “올해 새롭게 달라지는 정책과 제도를 빠짐없이 확인하여 구민들이 실생활에 도움이 되는 정보와 혜택을 충분히 누리시길 바란다”고 말했다.