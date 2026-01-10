당첨번호 ‘1, 3, 17, 26, 27, 42’…보너스 번호 ‘23’

[헤럴드경제=최원혁 기자] 제1206회 로또복권 추첨에서 ‘1, 3, 17, 26, 27, 42’가 1등 당첨번호로 뽑혔다. 2등 보너스 번호는 ‘23’이다.

10일 로또복권 운영사 동행복권에 따르면 당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 15명으로 18억6880만원씩 받는다.

당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 74명으로 각 6313만을, 당첨번호 5개를 맞힌 3등은 3329명으로 140만원씩을 받는다.

당첨번호 4개를 맞힌 4등(고정 당첨금 5만원)은 17만2867명, 당첨번호 3개가 일치한 5등(고정 당첨금 5천원)은 289만7371명이다.

1등 배출점은 자동 선택 7곳과 수동 선택 5곳, 반자동 선택 3곳이다.

자동 선택 7곳은 ▷잉크와복권(서울 강서구) ▷신세계슈퍼(서울 영등포구) ▷로또킹(서울 영등포구) ▷청솔서점(부산 사하구) ▷대운로또(경기 화성시) ▷불티나(강원 춘천시) ▷로또명당인주점(충남 아산시)이다.

수동 선택 5곳은 ▷복권세계(서울 동작구) ▷대박천하복권방(서울 은평구) ▷우성 명당 복권방(경기 안산시) ▷로또육사오(경기 안산시) ▷스타복권판매점(경원 춘천시)이다.

반자동 선택 3곳은 ▷에스비 상사(서울 중구) ▷천만불로또복권(전북 남원시) ▷화신복권방(제주 제주시)이다.