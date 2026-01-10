청년문화와 별빛내린천 수변 관광 연계해 ‘청년융합형 스마트 시장’ 도약 서울시 최다 골목형상점가 보유 성과 발판…지역 경제 선순환 구조 공고화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 신원시장의 중소벤처사업부 주관 ‘2026년도 전통시장 및 상권 활성화 지원사업(문화관광형)‘ 최종 선정을 시작으로 활기찬 새해 포문을 열었다.

문화관광형시장 육성사업은 지역의 문화·관광·역사 등 고유한 특색을 발굴해 전통시장의 경쟁력을 강화하는 사업이다. 올해 전국 127곳의 전통시장이 신청해 치열한 경합을 벌인 결과 신원시장을 포함한 총 45곳이 최종 선정되었다.

이에 따라 대상 2026년부터 2027년까지 2년간 최대 10억 원의 사업비를 지원받게 된다.

관악구 대표 시장 중 하나인 신원시장은 이번 사업을 통해 ’청년문화와 수변도심관광지의 교차점‘이라는 지역적 특색을 살린 콘텐츠 발굴에 역량을 집중한다.

우선 청년문화 공간 조성과 맞춤형 프로그램을 운영해 ’청년문화융합형 시장‘으로 도약할 방침이다. 이와 함께 온라인 판로 확대 등 디지털 역량을 강화하고, 정기적인 ’클린데이‘ 운영으로 쾌적한 환경을 조성해 스마트하고 친환경적인 시장으로 체질을 개선한다.

또 신원시장만의 차별화된 먹거리를 중심으로 로컬 브랜드를 개발하고 시장 투어 등 관광 프로그램을 활성화해 지역 경제와 상생하는 모델을 구축한다. 이를 통해 인근 별빛내린천 수변 인프라와 연계된 서울의 대표적인 수변 도심 관광 명소로 거듭날 계획이다.

이와 더불어 서림행복가득 골목형상점가 또한 중기부 주관 ’시장경영지원사업‘에 선정되어 약 3,700만 원의 예산을 확보하는 쾌거를 거두었다.

그동안 구는 단순한 일회성 지원에서 벗어나 상인회가 스스로 자생력을 갖추고 성장할 수 있도록 체계적인 육성 정책을 펼쳐왔다.

지난 2023년에는 관악신사시장, 인헌시장, 봉천제일종합시장 등이 ’전통시장 육성사업‘에 선정된 바 있으며, 미성동도깨비시장과 관악중부시장도 ’시장경영지원사업‘을 통해 내실을 다졌다.

특히, 구는 2020년 「서울특별시 관악구 골목형상점가 활성화 지원에 관한 조례」 제정을 시작으로 골목상권 활성화에 행정력을 집중해왔다. 2021년 2월 미성동도깨비시장을 1호 골목형상점가로 지정한 이후, 2025년까지 총 19곳을 지정하며 서울시 자치구 중 최다 골목형상점가 보유라는 성과를 거두기도 했다.

향후 구는 ▲상권 브랜드 경쟁력 강화 ▲문화·관광과 연계한 콘텐츠 발굴 ▲상인 역량 강화 프로그램 확대 ▲보행 환경 및 경관 개선 등 질적 성장에 주력할 계획이다. 이를 통해 ’사람이 찾고, 머물고, 다시 방문하는 골목상권‘을 조성해 지역경제 선순환 구조를 공고히 한다는 구상이다.

박준희 구청장은 “이번 공모 선정은 신원시장 상인들의 변화를 향한 뜨거운 의지와 간절한 염원이 결실을 본 결과라 더욱 뜻깊다”며 “지역 상권의 발전이 곧 지역 경제의 핵심인 만큼, 현장 중심의 체계적인 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.